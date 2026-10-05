Politico: Πρωτοβουλία του ECR για να θέσει εκτός Βρυξελλών και κοινoτικών κονδυλιών την Ευρωπαϊκή Αριστερά – Αφορμή οι ταραχές στη Γαλλία

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Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοιγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς η ευρωπαϊκή δεξιά επιχειρεί να θέσει εκτός νόμου και χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Συμμαχία της Αριστεράς (European Left Alliance – ELA).

Σύμφωνα με το Politico, αφορμή για την πρωτοβουλία αυτή αποτελούν οι μαθητικές διαδηλώσεις και τα βίαια επεισόδια στη Γαλλία, για τα οποία η γαλλική κυβέρνηση κατηγορεί το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), που αποτελεί μέλος του ευρωπαϊκού αυτού σχηματισμού.

Η πρωτοβουλία του ECR

Όπως αποκαλύπτει εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα που περιήλθε στη γνώση του Politico, ο αντιπρόεδρος της δεξιάς ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Τσάρλι Βάιμερς, ξεκίνησε την Παρασκευή τη συλλογή υπογραφών.

Στόχος είναι να υποχρεωθεί η Ολομέλεια σε ψηφοφορία, προκειμένου να ζητηθεί από την αρμόδια Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα η διεξαγωγή έρευνας κατά της ELA για παραβίαση των θεμελιωδών αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της εγγραφής της ELA στο σχετικό μητρώο και στη διακοπή της κοινοτικής της χρηματοδότησης — εξέλιξη που στην πράξη ισοδυναμεί με απαγόρευση της λειτουργίας της.

Στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία της Αριστεράς συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το ισπανικό Podemos, η δανέζικη «Κόκκινη-Πράσινη Συμμαχία» (Enhedslisten), η ιταλική Αριστερά (Sinistra Italiana) και το πορτογαλικό Μπλόκο της Αριστεράς (Bloco de Esquerda).

Η κρίσιμη ψηφοφορία προγραμματίζεται για την Ολομέλεια της 19ης Οκτωβρίου.

Οι απαιτούμενες υπογραφές και οι κατηγορίες Λεκορνί

Για να εισαχθεί το θέμα στην Ολομέλεια, ο Βάιμερς πρέπει να συγκεντρώσει 180 υπογραφές ευρωβουλευτών από τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες έως τις 16 Οκτωβρίου. Πρόκειται για έναν στόχο που θεωρείται εφικτός με τη στήριξη δεξιών και ακροδεξιών βουλευτών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ευρωκοινοβούλιο οφείλει να αναλάβει δράση, καθώς το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί κατηγόρησε ανοιχτά το γαλλικό μέλος της ELA, την «Ανυπότακτη Γαλλία», για την οργάνωση μαθητικών κινητοποιήσεων, ορισμένες από τις οποίες εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια.

Οργισμένη απάντηση της Αριστεράς

Οι αντιδράσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας της Αριστεράς υπήρξαν άμεσες και σφοδρές.

Η συμπρόεδρος της ELA, Καταρίνα Μάρτινς, δήλωσε: «Το να στέκεσαι στο πλευρό των νέων ανθρώπων που ζητούν καλύτερη παιδεία δεν συνιστά παραβίαση των αξιών της ΕΕ».

«Το ECR, του οποίου τα ίδια τα μέλη παραβιάζουν τακτικά αυτούς τους κανόνες, καταχράται μια ευρωπαϊκή διαδικασία για να αποσπάσει την προσοχή από τις έρευνες που διεξάγονται για παραβιάσεις των αξιών της ΕΕ από τη δεξιά και την ακροδεξιά».

Σε τεντωμένο σχοινί η Γαλλία και ο ρόλος του ΕΛΚ

Στη Γαλλία, το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο.

Ο ηγέτης των «Ρεπουμπλικανών» (Les Républicains) και υποψήφιος για την προεδρία, Μπρούνιο Ρεταγιό, δήλωσε την Πέμπτη στο δίκτυο BFM ότι, μετά τις ταραχές, «τίθεται πλέον το ερώτημα της απαγόρευσης της LFI», χαρακτηρίζοντας παράλληλα το κόμμα του Ζαν-Λυκ Μελανσόν ως ένα μόρφωμα «γοητευμένο από τη βία».

Προκειμένου η πρόταση για την έναρξη της διαδικασίας κατά της ELA να υπερψηφιστεί στην Ολομέλεια, απαιτείται η στήριξη του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Μέχρι στιγμής, το γραφείο του επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.