LIVE η κίνηση: Στο… κόκκινο Κηφισός, Πειραιάς και παραλιακή – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Στο… κόκκινο βρίσκονται τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και του Κηφισού.

Προβλήματα καταγράφονται στην Πέτρου Ράλλη και την Ιερά Οδό, ενώ μποτιλιαρισμένες είναι η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η άνοδος της Συγγρού.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία σε Λεωφόρο Καποδιστρίου, Παπανικολή και Λεωφόρο Ηλιουπόλεως.

Κίνηση έχει και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό