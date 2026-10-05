Καρυστιανού: Θα δείτε στις εκλογές ότι κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια τους – Ο Τσίπρας είναι μνημονιακός, η Κωνσταντοπούλου μέρος του συστήματος

Νέα συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε το πρωί της Δευτέρας (5/10) η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στο MEGA, η κα Καρυστιανού δήλωσε πως η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» είναι έτοιμη για τις εκλογές, τονίζοντας πως οι λίστες των υποψηφίων εμπλουτίζονται συνεχώς και θα ανακοινωθούν σύντομα.

«Βεβαίως και είμαστε έτοιμοι. Υπάρχουν υποψηφιότητες που έχουν κλείσει κατά κάποιο τρόπο, που έχουμε συμφωνήσει, αλλά η λίστα με τις αιτήσεις συνεχώς εμπλουτίζεται. Επομένως, γι’ αυτό είμαστε σε μια διαδικασία ακόμα επιλογής και συζητήσεων, αλλά όλα θα ανακοινωθούν. Αν δηλαδή προκύψει θέμα πρόωρων εκλογών, είμαστε. Θα το επισπεύσουμε και είμαστε έτοιμοι. Η δικαιοσύνη σίγουρα (είναι το δυνατό μας χαρτί). Γιατί οι αλλαγές που προτείνουμε στη δικαιοσύνη είναι ρηξικέλευθες. Είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση, γιατί εμείς γι’ αυτό δημιουργηθήκαμε. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα όμως, που στηρίζει από τον πρωτογενή τομέα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι και στους φοιτητές μέσα από το στεγαστικό και την οικογένεια, είναι και επίσης πολύ δυνατό πρόγραμμα» είπε η ίδια και πρόσθεσε:

«Ήταν ένα αίτημα της κοινωνίας, διότι κακά τα ψέματα, το 86 το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να ξεπλένει πολιτικούς. Κανένας δεν το πιστεύει πλέον. Εκτός από τους πολιτικούς, κανένας δεν εμπιστεύεται το 86, το οποίο 86 είναι και το άρθρο το οποίο είναι αντίθετο με αυτά που ορίζει και το Ενωσιακό Δίκαιο».

«Εμείς μιλάμε λοιπόν ακριβώς για το άρθρο 86, ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ως μη υφιστάμενο για τον νομικό κόσμο, διότι ακριβώς είναι αντίθετο με το Σύνταγμά μας και με αυτό που ορίζει το κράτος δικαίου, που σημαίνει ότι θα έχει αναδρομική ισχύ η κατάργησή του, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό και δεν το λέει κανένας» τόνισε.

«Άρα επί της ουσίας τι θέλουμε; Κατάργηση του 86 με αναδρομική ισχύ για να ελεγχθούν οι πολιτικοί. Μιλάμε για πραγματική λειτουργία των εξουσιών διαχωρισμένα. Άρα η εκτελεστική δεν θα διορίζει την δικαστική εξουσία. Μιλάμε για κατάργηση του ακαταδίωκτου. Τι θα πει ακαταδίωκτο; Και μιλάμε για την ίδρυση ενός συνταγματικού δικαστηρίου, το οποίο θα προσδίδει στον πολίτη την αίσθηση ότι το κράτος θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση η οποία, όταν το κράτος τον αδικεί, θα μπορέσει να έχει πραγματικά πιθανότητα δικαίωσης» υποστήριξε.

«Δεν θα συνεργαστούμε με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ – Ο Τσίπρας είναι μνημονιακός, η Κωνσταντοπούλου μέρος του συστήματος»

Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε πως το πολιτικό της στίγμα αποτελείται από ένα κράμα ιδεολογιών που προτάσσει το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος και την ιδιωτική πρωτοβουλία, αποφεύγοντας τους παραδοσιακούς διαχωρισμούς Αριστεράς-Δεξιάς. Ξεκάθαρος στόχος της είναι η αυτοδυναμία, αποκλείοντας κατηγορηματικά τη συνεργασία με τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας, όπως το ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και με πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας ή η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Το ΠΑΣΟΚ χρωστάει πεντακόσια εκατομμύρια στο στις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα, τα οποία θέλουν έλεγχο. Ο κος Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Η κα Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος. Δεν την έχουμε δει σαν πρωθυπουργό, την έχουμε δει πώς λειτουργεί σαν αντιπολίτευση. Είναι κάποια πράγματα τα οποία συμφωνούμε και κάποια τα οποία δεν διαφωνούμε. Εμείς είμαστε το καινούργιο, το διαφορετικό» είπε η κα Καρυστιανού.

«Να κριθώ πολιτικά, αλλά βλέπω δολοφονία χαρακτήρα»

Επιπροσθέτως η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε πως αντιλαμβάνεται τη σκληρότητα του πολιτικού στίβου και καταγγέλλει ότι αντί για έντιμο πολιτικό αντίλογο δέχεται «δολοφονία χαρακτήρα».

«Τη δύναμη την αντλώ γιατί νιώθω ότι είμαι 100% σε αυτό που θα ήθελε το παιδί μου. Αισθάνομαι πολύ καλά με αυτό που κάνω και θεωρώ χρέος να το φέρω εις πέρας. Και για να το φέρω εις πέρας πρέπει να κάνω αυτά που κάνετε. Και το να κριθώ πολιτικά δεν με φοβίζει. Το ήξερα ότι θα κριθώ πολιτικά».

«Είναι ένα χρέος στη μνήμη της κόρης μου. Πλέον αφορά τους πάντες. Όλα τα παιδιά τα αισθάνομαι ότι έχω χρέος απέναντι σε όλα τα παιδιά να μην περάσουν αυτό που πέρασε το παιδί μου. Και αν θέλετε και ένα χρέος – βοήθεια απέναντι στους γονείς, να μη βιώσουν αυτό που πέρασα εγώ και οι υπόλοιπες οικογένειες».

«Και το να κριθώ πολιτικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι, να κριθώ πολιτικά, να μιλήσω για το πρόγραμμά μου, να έρθω σε πολιτικό αντίλογο. Εγώ όμως δεν βλέπω πολιτικό αντίλογο. Ξέρετε τι βλέπω; Δολοφονία χαρακτήρα. Εγώ θέλω ως πολίτης να δω τους πολιτικούς να κάνουν έναν αξιοπρεπή πολιτικό αντίλογο. Αυτό δείχνει σεβασμό» τόνισε.

«Θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι»

«Πιστεύω ότι τελικά θα υπάρχει δικαίωση για όλους και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει τώρα μη με ρωτήσετε πώς το έχω δει. Δεν ξέρω. Το αισθάνομαι 100%», είπε.

«Έχω κάνει μήνυση στον Μητσοτάκη για εσχάτη προδοσία»

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για προσπάθεια αποφυγής της λογοδοσίας των πολιτικών προσώπων.

«Όταν κάθισα και τα έβαλα κάτω, είδα ότι το βασικό μου πρόβλημα δεν ήταν ο πολιτικός. Το βασικό μου πρόβλημα ήταν η δικαιοσύνη που δεν υπήρχε. Γιατί αν οι δικαστές κάναν τη δουλειά τους και μπορούσαν να ελέγξουν και τον κο Καραμανλή και τον κο Τριαντόπουλο και τον κύριο Μητσοτάκη, δεν θα υπήρχε θέμα», είπε για την υπόθεση των Τεμπών.

«Να σας θυμίσω ότι 1.300.000 πολίτες ζήτησαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης; Ότι η Βουλή θα έχει πάλι τον τελευταίο λόγο, αλλά χειρότερα. Δεν θα πηγαίνει αμελλητί. Δηλαδή εσείς και εγώ και ο κόσμος δεν θα μαθαίνουμε ποιος αυτή τη στιγμή πολιτικός εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο. Θα μένει στο γραφείο του ανακριτή για όσο χρόνο θέλει, χρόνια δεν ξέρω τι και κοντά στην παραγραφή μπορεί κάτι να ακούμε. Αυτό το πράγμα δείχνει ακριβώς το φόβο που έχει ο κος Μητσοτάκης και όλοι οι πολιτικοί στην πιθανότητα πραγματικά λογοδοσίας και ελέγχου».

«Ο κος Τριαντόπουλος είναι ένα όνομα που επιλέγει από μια δικογραφία που πήγε με πόσους άλλους πολιτικούς και για ένα έγκλημα, για ένα αδίκημα και αυτό της παράβασης καθήκοντος. Τι έχει κάνει ο κος Τριαντόπουλος με εντολή πρωθυπουργού; Έκανε ευθεία παρέμβαση στον χώρο. Έκανε ευθεία παρέμβαση στη δικαστική εξουσία».

«Ο εισαγγελέας είναι πάνω απ’ όλα, ειδικά όταν διερευνά ένα έγκλημα. Ποιος είναι ο πολιτικός που θα πάει εκεί και θα πει τώρα κάνω εγώ κουμάντο; Αυτό ακριβώς έγινε στα Τέμπη. Αυτό λοιπόν το Σύνταγμά μας το έχει προβλέψει και υπάρχει και συγκεκριμένο αδίκημα για το οποίο έχω κάνει εγώ και μήνυση στον πρωθυπουργό και στους υπόλοιπους πολιτικούς, το οποίο είναι η εσχάτη προδοσία».

«Όταν επεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική είναι το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας. Διότι δεν είναι μόνο όταν εγώ προδώσω τη χώρα μου στους ξένους. Εσχάτη προδοσία είναι και αυτό».

«Έγινε έλεγχος στο ιατρείο μου»

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για άδικη στοχοποίησή της από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, όσον αφορά το ιατρείο που διατηρεί η ίδια.

«Εδώ έχουμε μια στοχοποίηση άδικη. Να έχω κάνει κάτι; Ναι, βεβαίως, δεν το συζητώ. Ένας που θέλει να μπει στην πολιτική δεν θα πρέπει να φαίνεται, θα πρέπει να είναι και ένας καθαρός άνθρωπος. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Όπως συμφωνώ και με τους ελέγχους να γίνονται. Εμείς είμαστε από τους πρώτους που έχουμε πει για τη χαρτογράφηση υγείας, όπου όλα θα είναι καταγεγραμμένα και ανά πάσα στιγμή το υπουργείο θα ξέρει ποια ιατρεία έχω, τι κάνουν κτλ. Αυτό δε θα βοηθήσει στο να ξέρουν ότι σε κάποιες περιοχές λείπουν κάποιες ειδικότητες» υποστήριξε και συνέχισε λέγοντας:

«Πλασμαφαιρέσεις γίνονται σε πάρα πολλές κλινικές που δεν ξέρω αν έχουν ειδική αδειοδότηση. Αυτό θα πρέπει θα μας το πει ο έλεγχος. Πλασμαφαίρεση σε δημόσια δομή γίνεται για συγκεκριμένους ιατρικούς λόγους. Στις κλινικές είναι στα πλαίσια της longevity medicine, της αναγεννητικής ιατρικής. Γίνονται και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα».

«Υπάρχει μια διαφήμιση, όπου ένας ιδιοκτήτης ιδιωτικής κλινικής μιλάει για την πλασμαφαίρεση που γίνεται στο χώρο. Είναι η κλινική που έχει κάνει εγκαίνια ο κύριος Γεωργιάδης» τόνισε και συμπλήρωσε:

«Έγινε έλεγχος στο ιατρείο μου την Τετάρτη. Είδαν τα μηχανήματα, τους έστειλα τα χαρτιά που ήθελαν. Δεν υπάρχει νομοθεσία για το βιοσυντονισμό. Μπορεί να το έχει οποιοσδήποτε. Και εσείς στο σπίτι σας μπορείτε να πάρετε μηχάνημα βιοσυντονισμού. Δεν χρειάζεται να το δηλώσουμε, όχι».

«100% στοχοποιήθηκα πολιτικά από τον κο Γεωργιάδη. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αισθάνομαι ότι στοχοποιήθηκα και από την κυρία Παγώνη, που έχει μια θεσμική θέση, η οποία είναι προστασίας των γιατρών με την ευρεία έννοια, όταν όχι όταν κάποιος έχει παραβιάσει το νόμο/ Αλλά όταν είναι στα πλαίσια ελέγχου και όταν μάλιστα ειδικά αποδεικνύεται ότι δεν έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να ακούει το όνομά του δημόσια και μετά να ακούει ότι κατέχω ένα παράνομο μηχάνημα» είπε.

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων, κινδυνεύοντας με ευρωπαϊκές κυρώσεις.

«Ακούω ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια σε σκάνδαλα, σε σκάνδαλα όπως ένα αυτό με την τρύπα για τα νοσοκομεία και τα άλλα τα γνωστά, ΟΠΕΚΕΠΕ, το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά είναι χρήματα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν, αν δεν τα έδινα στο φραπέ, αν δεν τα έδινα στην τρύπα του νοσοκομείου, αν δεν τα έδινα από δω, από κει να πληρώνω τα πρόστιμα στο ΒΟΑΚ κτλ. και όλα αυτά που πληρώνουμε και τα υπερκοστολογημένα έργα, θα είχα εξοικονόμηση πόρων. Το να επενδύω στο προσωπικό για να λειτουργήσει σωστά η δομή δεν είναι έρχεται δεύτερο ή τρίτο. Έρχεται πρώτο στο δικό μου πρόγραμμα».