Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου – «Ο λαός θα αποφασίσει για το μέλλον της χώρας»

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Στην προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών στην Ισπανία προχώρησε ο Πέδρο Σάντσεθ, βάζοντας τέλος στο πολιτικό θρίλερ των τελευταίων ημερών μετά τη σοβαρή κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησής του.

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, με φόντο την απόρριψη των νομοσχεδίων για τη στέγαση, επέλεξε να προσφύγει άμεσα στη λαϊκή ετυμηγορία, ξεκαθαρίζοντας το πολιτικό τοπίο στη χώρα.

Η ίδια η επιλογή της μορφής της παρέμβασης του Πέδρο Σάντσεθ, ένα έκτακτο «θεσμικό διάγγελμα» από το Παλάτι Μονκλόα, αποτελούσε από νωρίς σαφή ένδειξη για το μέγεθος των ανακοινώσεων.

Δεν επρόκειτο για μια συνηθισμένη συνέντευξη Τύπου, καθώς ο Ισπανός Πρωθυπουργός δεν θα δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, επιλέγοντας να απευθυνθεί απευθείας στους πολίτες.

Οι πρώτες δηλώσεις

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο Σάντσεθ υπενθύμισε ότι πριν από λίγο περισσότερο από τρία χρόνια το εκλογικό σώμα επέλεξε μια προοδευτική διακυβέρνηση, συνεχίζοντας στον «δρόμο της μεταρρυθμιστικής φιλοδοξίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης» στον οποίο βρίσκεται η κυβέρνησή του από το 2018, παρά τις αλλεπάλληλες, «πρωτοφανείς» κρίσεις και τις διεθνείς προκλήσεις.

«Το να φτάσουμε ως εδώ δεν ήταν εύκολο», τόνισε, υπογραμμίζοντας τις εξωτερικές πιέσεις αλλά και την εύθραυστη κοινοβουλευτική ισορροπία.

Σχολιάζοντας καυστικά τη στάση των πολιτικών του αντιπάλων, σημείωσε με νόημα πως «ορισμένοι συγχέουν τη επίτευξη συμβιβασμών με την προδοσία», ενώ εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στη δεξιά αντιπολίτευση, δηλώνοντας ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με «τη χειρότερη αντιπολίτευση στην ιστορία της δημοκρατίας μας».

Υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό του έργο, ο Σάντσεθ προέβη σε έναν απολογισμό των οικονομικών και κοινωνικών πεπραγμένων της θητείας του: «Μέσα σε αυτή την τριετία, η Ισπανία αναδείχθηκε στη γρηγορότερα αναπτυσσόμενη οικονομία της Ευρώπης και σε αυτήν που δημιουργεί τις περισσότερες θέσεις εργασίας», ανέφερε.

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «με σκληρή δουλειά και διάλογο καταφέραμε να διευρύνουμε τις υποτροπίες, τις άδειες πατρότητας και το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών του εθνικού συστήματος υγείας».

Προσφυγή στις κάλπες στις 29 Νοεμβρίου

Αμέσως μετά, στο διάγγελμά του, ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε επίσημα την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου.

Ύστερα από ένα Σαββατοκύριακο πυρετωδών διαβουλεύσεων με μέλη της κυβέρνησης, κορυφαία στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) και κοινοβουλευτικούς εταίρους, ο Ισπανός Πρωθυπουργός έλαβε την απόφαση να διαλύσει το Κοινοβούλιο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της κυβερνητικής θητείας του, την οποία μέχρι πρότινος δηλώνε αποφασισμένος να εξαντλήσει.

«Ήρθε η ώρα για τον ισπανικό λαό να αποφασίσει τι μέλλον επιθυμεί για τον ίδιο και για τη χώρα του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αρκεί να κοιτάξει κανείς μπροστά για να κατανοήσει ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη εποχή μετασχηματισμών και μεταβάσεων – μια εποχή έκτακτης κλιματικής ανάγκης και κοινωνικών αλλαγών -συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη- οι οποίες είναι βαθιά ανατρεπτικές. Μια εποχή μεγάλων κινδύνων, αλλά παράλληλα, εφόσον γνωρίζουμε πώς να τις αξιοποιήσουμε, και μεγάλων ευκαιριών».

Ο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι η εκλογική αναμέτρηση θα κρίνει αν «η χώρα μας θα οπισθοδρομήσει ή αν θα συνεχίσει να προχωρά μπροστά».

«Κάναμε την Ισπανία σημείο αναφοράς»

Παράλληλα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έπραξε «ό,τι περνούσε από το χέρι της» για να βελτιώσει τη ζωή των Ισπανών, ενώ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ακουστεί δυνατά η φωνή της χώρας στη διεθνή σκηνή.

«Όλα αυτά κατέστησαν την Ισπανία παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ειρήνη, τον φεμινισμό και την ευημερία, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα που είχε ποτέ δημοκρατική κυβέρνηση στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη «γενναιοδωρία» των κομμάτων που «μπόρεσαν να κοιτάξουν πέρα από τις διαφορές τους» προς όφελος της «κοινωνικής πλειοψηφίας».

Αναγνωρίζοντας, τέλος, ότι παραμένουν πολλά προβλήματα προς επίλυση, σημείωσε: «Για να κάνουμε περισσότερα, χρειαζόμαστε την ανανέωση και τη διεύρυνση της στήριξης των πολιτών».