Πετρούπολη: Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο δυστύχημα με τις μηχανές – Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ο 17χρονος αναβάτης

Στην Πετρούπολη σημειώθηκε φρικτό τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Κυριακής, όπου δύο μηχανές συγκρούστηκαν στην οδό 25ης Μαρτίου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 24χρονου. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 17χρονου αναβάτη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ δύο συνομήλικοί του τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 17χρονου αναβάτη της μίας εκ των δύο μηχανών που ενεπλάγησαν στο φρικτό τροχαίο στην Πετρούπολη, κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος ενήργησε στροφή προς τα αριστερά και συγκρούστηκε με τη μηχανή του 24χρονου.
  • Ο 24χρονος, επιβάτης στη μία μοτοσικλέτα, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Αττικόν. Οι δύο 17χρονοι της δεύτερης μοτοσικλέτας τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη του αναβάτη της μίας εκ των δύο μηχανών που ενεπλάκησαν στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που έγινε στην Πετρούπολη το βράδυ της Κυριακής προχώρησαν οι Αρχές. Η σύλληψή του αφορά στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

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Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί προς την οδό Ολυμπίας όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος, στη συμβολή με την οδό Κωστή Παλαμά, ενήργησε στροφή προς τα αριστερά και συγκρούστηκε, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, με τη μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος.

Ο 24χρονος, ο οποίος ήταν επιβάτης στη μία μοτοσικλέτα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν, καθώς είχε υποστεί σοβαρά τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στη δεύτερη μοτοσικλέτα επέβαιναν δύο 17χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

 

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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