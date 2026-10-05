Πετρούπολη: Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο δυστύχημα με τις μηχανές – Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ο 17χρονος αναβάτης

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Στη σύλληψη του αναβάτη της μίας εκ των δύο μηχανών που ενεπλάκησαν στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που έγινε στην Πετρούπολη το βράδυ της Κυριακής προχώρησαν οι Αρχές. Η σύλληψή του αφορά στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί προς την οδό Ολυμπίας όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος, στη συμβολή με την οδό Κωστή Παλαμά, ενήργησε στροφή προς τα αριστερά και συγκρούστηκε, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, με τη μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος.

Ο 24χρονος, ο οποίος ήταν επιβάτης στη μία μοτοσικλέτα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν, καθώς είχε υποστεί σοβαρά τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στη δεύτερη μοτοσικλέτα επέβαιναν δύο 17χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.