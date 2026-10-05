Εικόνες από την καφετέρια που έγινε η επίθεση με χειροβομβίδα στην Αχαρνών: Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο εκβιασμού

Για την επίθεση με χειροβομβίδα στην καφετέρια στην οδό Αχαρνών μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, οι Αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων αν στόχος της νέας επίθεσης ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και στις 8 Σεπτεμβρίου.

Η κα Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ ενημερώθηκε και η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού προκειμένου να παραλάβει το υλικό που εντοπίστηκε.

Παράλληλα, την έρευνα έχουν αναλάβει αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

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Δύο άτομα με μοτοσικλέτα πέταξαν τη χειροβομβίδα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πέρασαν από το σημείο περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα και πέταξαν ύποπτο αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν χειροβομβίδα. Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η νέα επίθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις Αρχές, καθώς πρόκειται για το ίδιο κατάστημα που είχε δεχθεί επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Όπως διευκρίνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., μετά το προηγούμενο περιστατικό δεν είχε καταγραφεί από τους ιδιοκτήτες κάποια καταγγελία για απειλή ή εκβίαση.

Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο εκβιασμού

Η κ. Δημογλίδου τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης των Αρχών από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων σε περίπτωση που έχει προηγηθεί απειλή ή απόπειρα εκβίασης.

Για το προηγούμενο περιστατικό, όπως είπε, έχει σχηματιστεί δικογραφία από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών. Το ίδιο τμήμα θα διερευνήσει και τη νέα υπόθεση.

Τι είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ για το περιστατικό εμπρησμού στην Νέα Ιωνία

Αναφορικά με το το περιστατικό εμπρησμού σε άλλο κατάστημα, στην Νέα Ιωνία, την περασμένη εβδομάδα, το οποίο είχε προκαλέσει μεγάλη φωτιά και κίνδυνο για τους ενοίκους της πολυκατοικίας. Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι και εκεί οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή τις συνθήκες της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής πληροφορία για εκβίαση ή απειλή σε βάρος του συγκεκριμένου καταστήματος. Παράλληλα, εξετάζεται εάν το περιστατικό μπορεί να συνδέεται με προηγούμενη επίθεση, αν και, όπως διευκρίνισε, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του καταστήματος ήταν διαφορετικό και δεν πρόκειται για τον ίδιο ιδιοκτήτη.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με βασικό ζητούμενο να διαπιστωθεί το κίνητρο της νέας επίθεσης στην Αχαρνών, να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να αποσαφηνιστεί εάν υπάρχει σύνδεση με το προηγούμενο χτύπημα στο ίδιο κατάστημα.