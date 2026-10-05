Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα – Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου

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Άνοιξε ξανά σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 08:00, η ηλεκτρονική εφαρμογή του Α21 για το επίδομα παιδιού, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να υποβάλλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθείσες για το έτος 2026.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε έκτακτη πληρωμή του Επιδόματος Παιδιού (Α21) την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατό να εκκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία, λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών.

Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα.

Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΗΔΥΚΑ, το οποίο επηρέασε τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων.

Για τον λόγο αυτό, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου, με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους.

Με τη νέα διαδικασία εκκαθάρισης δίνεται πλέον η δυνατότητα να αξιοποιηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πληρωμή εξαιτίας της εκκρεμότητας στα στοιχεία φοίτησης.