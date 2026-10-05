Πρώην υπουργός της κυβέρνησης εμπλέκεται σε υπόθεση εσωτερικής πληροφόρησης επενδυτικών funds, αναγκάζοντας τον Πρόεδρο της Τουρκίας σε στρατηγική υποχώρηση και αναδίπλωση.