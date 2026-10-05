Θάνατος Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα ο ΙΣΑ – Θα ζητήσει δίωξη της γιατρού για ψευδή δήλωση – Νέα δεδομένα από τις τοξικολογικές εξετάσεις 

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Σε νέα φάση εισέρχεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς σήμερα αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) μεταβαίνει στον ανακριτή, προκειμένου να καταθέσει συμπληρωματικό υπόμνημα και να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της κατηγορούμενης γιατρού για ψευδή δήλωση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο έγγραφα που είχαν αποσταλεί στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 και το 2026 και αφορούν στα προσαρτήματα οζονοθεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, στελέχη του ΙΣΑ αναμένεται να προσκομίσουν στον ανακριτή πλήρη φάκελο με στοιχεία σχετικά με το ιατρείο που διατηρούσαν οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Στο μικροσκόπιο και οι έλεγχοι του ΙΣΑ

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών βρίσκεται στο επίκεντρο κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, η οποία έχει διαταχθεί από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Αντικείμενο της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές που αφορούν τους ελέγχους και τη νομιμότητα των δομών, καθώς και να διερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του ΙΣΑ ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν ή δεν πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί να διευκρινιστεί ποιες ενέργειες είχε πραγματοποιήσει ο ΙΣΑ, δεδομένου ότι το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να διαφημιζόταν σε συνέδρια ήδη από το 2023.

Το ζήτημα των ελέγχων του Ιατρικού Συλλόγου τέθηκε και κατά τη μαραθώνια απολογία της κατηγορούμενης γιατρού ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή.

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως διά παραλείψεως και φέρεται να υποστήριξε ότι τα μηχανήματα που κατείχε είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ, ενώ το ιατρείο της είχε ελεγχθεί το 2025.

Οι αντικρουόμενες περιγραφές για την ΚΑΡΠΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαφορετικές περιγραφές των δύο γιατρών σχετικά με τις κρίσιμες στιγμές μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία της ότι ξεκίνησε η ίδια ΚΑΡΠΑ αμέσως μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Διαφορετική είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η περιγραφή του συζύγου της και συγκατηγορούμενου γιατρού. Στην απολογία του φέρεται να ανέφερε ότι όταν μπήκε στον χώρο δεν της έκανε ΚΑΡΠΑ και ότι αντίκρισε τον ασθενή χωρίς συνείδηση, ξαπλωμένο στο κρεβάτι.

Όπως φέρεται να περιέγραψε, στο μόνιτορ καταγραφόταν ασυστολία, ενώ οι κόρες των ματιών βρίσκονταν ελαφρώς πάνω από τη μέση θέση και παρουσίαζαν αντίδραση στο φως. Ο ίδιος υποστήριξε ότι έλεγξε τον σφυγμό και ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ, με μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Η υπεράσπιση του συγκατηγορούμενου γιατρού

Η πλευρά του συγκατηγορούμενου γιατρού, μέσω ανακοίνωσης των συνηγόρων του Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού, επιχειρεί να τον αποσυνδέσει από την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 58χρονος δεν είχε καμία επαφή, γνωριμία ή επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε τον είχε εξετάσει ή του είχε προτείνει θεραπεία.

Οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ακόμη ότι κατά την άφιξη του τραγουδιστή ο γιατρός απουσίαζε αποδεδειγμένα σε εστιατόριο και ότι, όταν επέστρεψε, βρισκόταν σε διαφορετικό χώρο, μακριά από το εξεταστήριο.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η μοναδική εμπλοκή του γιατρού περιορίστηκε στο ότι κλήθηκε καθυστερημένα, περίπου στις 16:15, να παράσχει επείγουσα ιατρική συνδρομή. Τότε, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, διαπίστωσε την κρίσιμη κατάσταση του ασθενούς, λίγα λεπτά πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Aναδιατάσσει την υπερασπιστική της γραμμή η γιατρός

Στο μεταξύ, οι εξελίξεις στο πεδίο της νομικής εκπροσώπησης της κατηγορούμενης δείχνουν ότι η υπερασπιστική της γραμμή αναδιατάσσεται. Μετά την αποχώρηση των δικηγόρων Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού —οι οποίοι περιόρισαν την υπεράσπισή τους αποκλειστικά στον κατηγορούμενο σύζυγό της— ακολούθησε η παραίτηση του δεύτερου συνηγόρου της Νικολάου Γ. Αλεξανδρή. Την υπεράσπιση της γιατρού ανέλαβε πλέον ο ποινικολόγος Πέτρος Πανταζής, ο οποίος με ανακοίνωσή του τόνισε ότι η εντολέας του ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις ή τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από τον προηγούμενο δικηγόρο της στα μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι η υπεράσπισή της θα κινηθεί αυστηρά θεσμικά ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Νέα δεδομένα από τις τοξικολογικές εξετάσεις

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελούν και τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, στις πρώτες τοξικολογικές αναλύσεις φέρεται να εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Η προποφόλη είναι αναισθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόκληση μέθης.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, η οποία βρίσκεται προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού, φέρεται να έχει αρνηθεί ότι χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ωστόσο, οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το εργαστήριο έχει ζητήσει νέο δείγμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν εντοπιστεί.

Η συγκεκριμένη εξέταση αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για τις συγκεντρώσεις των ουσιών στον οργανισμό του τραγουδιστή και να συμβάλει στη συνολική αξιολόγηση των τοξικολογικών ευρημάτων.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης οι τοξικολογικές αναλύσεις

Την εργαστηριακή διερεύνηση των τοξικολογικών ευρημάτων έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει χειριστεί στο παρελθόν ιδιαίτερα σύνθετες τοξικολογικές αναλύσεις σε γνωστές ποινικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων και στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Στο μικροσκόπιο οι καταθέσεις εργαζομένων

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, νοσηλεύτρια φέρεται να κατέθεσε ότι, κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η γιατρός της ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο, προκειμένου να πληροφορηθεί εάν υπήρχε διαθέσιμο αντίδοτο για την προποφόλη.

Η αναισθησιολόγος που φέρεται να δέχθηκε την τηλεφωνική κλήση φέρεται να επιβεβαίωσε την επικοινωνία, αναφέροντας ότι ενημέρωσε τη νοσηλεύτρια πως δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για τη συγκεκριμένη ουσία.

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιοποιούνται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και στοιχεία που προέκυψαν μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Μεταξύ αυτών φέρεται να περιλαμβάνεται και διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με το εάν υπάρχει ή όχι αντίδοτο για την προποφόλη.

Τα ψηφιακά πειστήρια στο επίκεντρο της έρευνας

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσουν και τα ψηφιακά πειστήρια, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τις τηλεφωνικές συσκευές και τα στοιχεία που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των κινήσεων και των επικοινωνιών των εμπλεκομένων, αλλά και στην κάλυψη των κρίσιμων κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στην υπόθεση.