Θάνατος Μαζωνάκη: Η προποφόλη που εντοπίστηκε στον οργανισμό του τραγουδιστή, το εύρημα που καταγράφηκε στην καρδιά του και οι νέες καταθέσεις

Νέα δεδομένα προστίθενται στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, στο ακριβές χρονικό της θεραπείας, στις καταθέσεις όσων βρίσκονταν στο ιατρείο και στα δεδομένα από τις συσκευές που έχουν κατασχεθεί.

Σύμφωνα με το Mega, από τα πρώτα στοιχεία των τοξικολογικών εξετάσεων φαίνεται να έχει εντοπιστεί προποφόλη, αναισθητική ουσία που εξετάζεται ως πιθανώς κρίσιμο εύρημα για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών θανάτου του τραγουδιστή. Τα πλήρη αποτελέσματα από το αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας.

Το εργαστήριο έχει ζητήσει νέο δείγμα, προκειμένου να πραγματοποιήσει και ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν ανιχνευθεί. Παράλληλα, εξετάζονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, καθώς έχει καταγραφεί εύρημα στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το Mega, οι αρμόδιοι επιχειρούν να προσδιορίσουν πότε εμφανίστηκε το συγκεκριμένο καρδιολογικό εύρημα και εάν μπορεί να συνδέεται με θεραπείες στις οποίες είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων και υδροθεραπείες.

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Η προποφόλη και οι καταθέσεις για το «αντίδοτο»

Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ωστόσο, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου που αναφέρονται ειδικά στην προποφόλη.

Νοσηλεύτρια του ιατρείου έχει καταθέσει ότι η γιατρός τής ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο και να ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Την τηλεφωνική επικοινωνία επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και η αναισθησιολόγος που δέχθηκε την κλήση, αναφέροντας ότι απάντησε πως δεν υπάρχει αντίδοτο για τη συγκεκριμένη ουσία.

Παράλληλα, από στοιχεία που φέρεται να προέκυψαν μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου εξετάζεται εάν πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή αναζήτηση σχετικά με αντίδοτο στην προποφόλη.

Τα τελικά τοξικολογικά αποτελέσματα θεωρούνται κρίσιμα για τη διερεύνηση του εάν και σε ποια ποσότητα είχε χορηγηθεί η συγκεκριμένη ουσία.

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Το χρονικό της πλασμαφαίρεσης και η διαφωνία για την ώρα της ανακοπής

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το ακριβές χρονολόγιο της θεραπείας της 9ης Σεπτεμβρίου, καθώς υπάρχει διαφορετική εκδοχή ανάμεσα σε όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο και σε όσα υποστηρίζει η κατηγορούμενη γιατρός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, στις 14:14:12 ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθεται στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης και αρχίζει η προετοιμασία. Στη συνέχεια συνδέεται με μόνιτορ για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών, ενώ η θεραπεία αρχίζει στις 14:37:46.

Το κατηγορητήριο τοποθετεί την ανακοπή στις 15:22:24. Η κατηγορούμενη γιατρός, ωστόσο, αποδίδει τη διακοπή της θεραπείας εκείνη την ώρα σε πρόβλημα με τη φλέβα.

«Πάτησα παύση θεραπείας στις 15:22:24, γιατί γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα. Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή γιατί δεν χτύπησε συναγερμός… Στα 20 λεπτά που μεσολάβησαν περίμενα να ηρεμήσει ο τραγουδιστής και να βρω την επόμενη φλέβα για να συνεχίσουμε. Αφού έβγαλα την προηγούμενη πεταλούδα, περιποιήθηκα το τραύμα και περίμενα να μου επιτρέψει να κάνω φλεβοκέντηση», αναφέρει στην κατάθεσή της.

Το διάστημα από τις 15:22 έως τις 15:44 αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται. Η κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι εντόπισε στη συνέχεια άλλη φλέβα, έλεγξε τη λειτουργία της και επανασύνδεσε τον ασθενή.

Σύμφωνα με την περιγραφή της διαδικασίας, η πλασμαφαίρεση επανεκκίνησε από τις 15:45:00 έως τις 15:45:15, δηλαδή για λίγα δευτερόλεπτα. Η γιατρός υποστηρίζει ότι έως τις 15:46 ο τραγουδιστής βρισκόταν σε καλή κατάσταση.

Αμέσως μετά, περιγράφει νέο πρόβλημα που αποδίδει σε κίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη. Κατά την εκδοχή της, ενεργοποιήθηκαν δύο συναγερμοί και στις 15:46:15 διέκοψε εκ νέου τη θεραπεία.

Για όσα προηγήθηκαν, αναφέρει:

«Στην τουαλέτα έμεινε το πολύ πέντε λεπτά. Όταν ο τραγουδιστής επέστρεψε ήταν κανονικός… Τον συνέδεσα ξανά στο μόνιτορ. Του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη φλέβα, βρήκα μία μικρή στη δεξιά παλάμη, στη ραχιαία επιφάνεια, η οποία πάλι έσπασε και μετά κινήθηκα πάλι προς την άλλη πλευρά. Γίνεται θεραπεία με δύο πεταλούδες και στο ίδιο χέρι, αρκεί να είναι σε διαφορετική φλέβα. Σπάνια το κάνω».

Στην κατάθεσή της περιγράφει ακόμη σειρά αποτυχημένων προσπαθειών φλεβοκέντησης:

«Προσπάθησα εδώ, αλλά δεν τα κατάφερα. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι, έβαλα αναισθητική… και ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες δύο φορές σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένα. Είχα αποφασίσει να κάνω μία τελευταία προσπάθεια και, εάν αποτύχει, να σταματήσουμε τη θεραπεία. Δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν ακριβώς».

Με βάση την εκδοχή που παρουσιάζει η κατηγορούμενη, ακολούθησαν επανειλημμένες προσπάθειες εντοπισμού κατάλληλης φλέβας, με διακοπές και σύντομη επανεκκίνηση της θεραπείας.

Οι επιστημονικές τοποθετήσεις για τις φλέβες και την ασυστολία

Τη συγκεκριμένη εκδοχή αμφισβητεί η αιματολόγος Ελισάβετ Βερβεσού, η οποία διατυπώνει διαφορετική επιστημονική εκτίμηση για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

«Η φλέβα δεν σπάει έτσι εύκολα. Η φλέβα, για να υπάρχει δυνατή ροή εξόδου και επανεισαγωγής του αίματος στον οργανισμό, πρέπει να έχει μεγάλη διάμετρο. Δεν φτάνει μια απλή πεταλούδα και δεν σπάει έτσι απλά. Γι’ αυτό και ποτέ δεν χρησιμοποιούμε βελόνες, τοποθετούμε ειδικούς καθετήρες μεγάλης διαμέτρου, για να μπορούμε να έχουμε δυνατή και απρόσκοπτη ροή του αίματος», αναφέρει.

Διαφορετική είναι και η χρονική εκδοχή της κατηγορούμενης για την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή. Η γιατρός υποστηρίζει ότι περίπου στις 16:10 άρχισε να αντιλαμβάνεται σοβαρή μεταβολή στις ζωτικές λειτουργίες του.

«Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε από το 98, έπεσε η πίεσή του στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9, με μέτρηση στο πόδι. Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και φώναξα τον σύζυγό μου. Άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ. Ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επείγον», αναφέρει.

Για τις ενέργειες που ακολούθησαν, δηλώνει: «Αντέδρασα ακαριαία. Δεν θα άλλαζε κάτι αν ήμουν στο νοσοκομείο. Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία».

Ο καρδιολόγος Γιώργος Πλακογιαννάκης διατυπώνει διαφορετική άποψη ως προς τη σχέση μιας περιορισμένης πτώσης του οξυγόνου με την ασυστολία.

«Μικρή πτώση του οξυγόνου δεν δημιουργεί ασυστολία… Ασυστολία μπορεί να δημιουργηθεί έχοντας μεγάλη πτώση του οξυγόνου, παρατεταμένη για μεγάλο διάστημα, που μπορεί να μας δημιουργήσει ηλεκτρική αστάθεια, καρδιακή ανακοπή και αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ασυστολία», επισημαίνει.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται επομένως να αποσαφηνίσει η έρευνα είναι πότε ακριβώς επήλθε η ανακοπή, τι κατέγραφαν τα μηχανήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ποια ήταν η κλινική εικόνα του τραγουδιστή στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή και τα μηνύματα μετά την κατάρρευση

Πρόσθετα στοιχεία έδωσε στον ανακριτή ο 62χρονος υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, ο οποίος κατέθεσε ότι είχε μεσολαβήσει για το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη με την κατηγορούμενη γιατρό και ότι συνεργαζόταν μαζί της.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, λίγη ώρα μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή έστειλε μήνυμα στη γιατρό για να πληροφορηθεί την κατάστασή του και, καθώς δεν έλαβε απάντηση, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της.

«Στις πέντε παρά δέκα έστειλα ένα μήνυμα “εντάξει ο Γιώργος;” και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η κ. Γ. ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε τον Μαζωνάκη. Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχραιμη και δεν μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης», ανέφερε.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ακόμη ότι είχε λάβει φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

«Μου κακοφάνηκε το ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή, χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής συναινεί, από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η κατηγορούμενη γιατρός τού είχε χαρακτηρίσει τον τραγουδιστή «κυκλοθυμικό». Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης τού είχε πει πως έκανε υδροθεραπείες στο ιατρείο της Καρνεάδου από το 2015 έως το 2021.

Ο 62χρονος περιέγραψε διαφορετικά την εικόνα που αποκόμισε από τη συνάντησή τους:

«Ο Μαζωνάκης ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε. Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ότι ένιωθε πως όλοι τον εκμεταλλεύονται. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου».

Ο υπνοθεραπευτής επιβεβαίωσε ακόμη ότι συνεργαζόταν με την προφυλακισμένη γιατρό, πραγματοποιώντας υπνοθεραπείες στο δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, επίσης στο Κολωνάκι. Όπως κατέθεσε, λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη του τραγουδιστή στην Καρνεάδου είχε πελάτη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε ζητήσει προμήθεια για την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι επόμενες κινήσεις της έρευνας

Οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να κληθούν νέοι μάρτυρες από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, στον χώρο φέρεται να βρίσκονταν περισσότερα από εννέα άτομα.

Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει εννέα πρόσωπα, ενώ εκκρεμεί αίτημα του προφυλακισμένου γιατρού να εξεταστεί ως μάρτυρας η κόρη του ζευγαριού, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα.

Παράλληλα, αναμένονται στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και από την εξέταση έξι συσκευών που έχουν κατασχεθεί. Οι Αρχές αναζητούν τηλεφωνικές επικοινωνίες, διαδικτυακές αναζητήσεις και δεδομένα εφαρμογών που ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσθετες πληροφορίες ή σε νέα πρόσωπα που θα κληθούν να καταθέσουν.

Τη Δευτέρα αναμένεται επίσης να κατατεθεί αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προς τον ανακριτή για τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων, προκειμένου να εξακριβωθεί τι είχαν δηλώσει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στις εποπτεύουσες Αρχές σχετικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Καθοριστικό επόμενο στάδιο για την πορεία της έρευνας αποτελούν τα πλήρη τοξικολογικά και ιστολογικά αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να συνεκτιμηθούν με τις καταθέσεις, τις καταγραφές των μηχανημάτων και τα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.