Ένδεκα χρόνια λειτουργεί παράνομα ξενοδοχείο, η άδεια του οποίου ακυρώθηκε από το ΣτΕ το 2015! Συγκλονίζει το εύρος των αυθαιρεσιών που αποκαλύπτονται από τις αυτοψίες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Των ΑΛ. ΚΟΝΤΗ, Θ. ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tο δυσθεώρητο μέγεθος της αυθαιρεσίας στη Μύκονο αποκαλύπτουν ημέρα με την ημέρα οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι, έπειτα από σχετική εντολή του εισαγγελέα, κάνουν «φύλλο και φτερό» όλα τα αρχεία της Πολεοδομίας του νησιού, ενώ πραγματοποιούν και αυτοψίες σε επίμαχα ακίνητα.

Ηδη στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών έχουν μπει πέντε πεντάστερα ξενοδοχεία σε περιοχές «φιλέτα» της Μυκόνου. Πρόκειται για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είχαν εξασφαλίσει νόμιμες άδειες είτε για την αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους ή για την ανακαίνιση και αποκατάσταση των εγκαταστάσεών τους. Ωστόσο, αξιοποιώντας αυτές τις άδειες, οι ιδιοκτήτες των πολυτελών ξενοδοχείων φαίνεται να προχώρησαν σε επεκτάσεις μεγάλης κλίμακας και κατασκευές νέων κτιρίων μερικών εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων.

Αυτή η τακτική έχει υιοθετηθεί επί χρόνια από ένα άτυπο κύκλωμα στο οποίο φαίνεται πως συμμετέχουν σημαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας του νησιού αλλά και στελέχη κομβικών υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, η δικογραφία που θα σχηματιστεί είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνει αρκετά «ηχηρά» ονόματα, εκτός από υπαλλήλους της Πολεοδομίας Μυκόνου.

Μία από τις υποθέσεις αφορά ξενοδοχειακό συγκρότημα, η άδεια του οποίου έχει ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για διώροφο ξενοδοχείο με υπόγειο, πισίνα και δεξαμενή νερού, το οποίο είχε λάβει άδεια οικοδομής από το 2011. Έπειτα από προσφυγές εναντίον της συγκεκριμένης εγκατάστασης, η υπόθεση έφτασε στο ΣτΕ, που με απόφασή του τον Νοέμβριο του 2015 ακύρωσε την άδεια. Βασικό στοιχείο του σκεπτικού του ΣτΕ ήταν το γεγονός ότι η οδός που περνά μπροστά από το οικόπεδο του ξενοδοχείου είναι αγροτική, αν και προγενέστερη βεβαίωση αρμόδιων υπηρεσιών είχε πιστοποιήσει ότι η οδός είναι ασφαλτοστρωμένη σε όλο το μήκος της και ενώνει δύο επαρχιακές οδούς…

Όμως ούτε η απόφαση του ΣτΕ ήταν ικανή να εμποδίσει αυτήν την αυθαιρεσία. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο εξακολουθεί να λειτουργεί, παρότι η άδεια για την οικοδόμησή του έχει ακυρωθεί εδώ και 11 χρόνια!

«Συγκεκριμένοι υπάλληλοι της Πολεοδομίας Μυκόνου επί σειρά ετών συνειδητά έχουν επιλέξει να ενεργούν κατά παράβαση όχι μόνο του νόμου και των καθηκόντων τους, αλλά και δικαστικών αποφάσεων, ακόμα και αμετάκλητων του Συμβουλίου της Επικρατείας», δηλώνει στη «Realnews» ο δικηγόρος Στέλιος Γκαρίπης. «Το αποτέλεσμα της έκνομης συμπεριφοράς τους είναι η ζημία του ελληνικού Δημοσίου από τη μη είσπραξη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προστίμων και η ανεπανόρθωτη υποβάθμιση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του νησιού.

Προκειμένου να καλυφθούν οι παρανομίες, εκτιμώ ότι θα έχουν τελεστεί άλλες άδικες πράξεις, όπως υπεξαγωγή εγγράφων, πλαστογραφίες, φθορά των ψηφιακών δεδομένων του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ή ψευδείς βεβαιώσεις, ενώ είναι αντικείμενο της ανάκρισης να διαγνώσει αν όλα αυτά τα αδικήματα τελούνταν λόγω δωροδοκιών ή άλλων παράνομων αιτιών», προσθέτει ο δικηγόρος.

Γνωστή οικογένεια

Φυσικά αυτή η περίπτωση δεν είναι η μοναδική. Οι έρευνες έχουν εντοπίσει μεγάλες υπερβάσεις δόμησης σε πεντάστερο ξενοδοχείο το οποίο ανήκει σε γνωστή οικογένεια που δραστηριοποιείται στο νησί. Η άδεια που είχε λάβει αφορούσε μικρές επεκτάσεις και οικοδομικές παρεμβάσεις. Τελικά, όμως, φαίνεται πως οι ιδιοκτήτες του είχαν κάνει επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας σε εμβαδόν εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση κατατέθηκε και επίσημη καταγγελία τόσο στην Πολεοδομία του νησιού όσο και στη Δικαιοσύνη, χωρίς όμως ποτέ κανείς να προχωρήσει σε ενδελεχή διερεύνηση και επιβολή προστίμου παρά τη σχετική απόφαση του εισαγγελέα.

Με αφορμή αυτή την καταγγελία του 2022, ο εισαγγελέας Σύρου πριν από περίπου δύο εβδομάδες έδωσε εντολή να σφραγιστεί η Πολεοδομία Μυκόνου και στη συνέχεια να αναλάβουν την έρευνα οι αστυνομικοί των Εσωτερικών Υποθέσεων ώστε να διερευνηθούν όλες οι υποθέσεις αυθαιρεσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος εισαγγελέας είχε δείξει ενδιαφέρον για την Πολεοδομία Μυκόνου, καθώς διαπίστωσε πως ανά τακτά χρονικά διαστήματα επίσημες καταγγελίες δεν προχωρούσαν σε διερεύνηση, ενώ ακόμα και πρόστιμα που είχαν επιβληθεί για πολεοδομικές παραβάσεις, ακόμα και σε γνωστά καταστήματα διασκέδασης του νησιού, παρέμεναν μη εισπρακτέα, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό νομικό κώλυμα.

Ανείσπρακτο πρόστιμο

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως επί χρόνια παραμένει ανείσπρακτο πρόστιμο ύψους 4.000.000 ευρώ σε γνωστή επιχείρηση του νησιού, ενώ ακόμα και στην καταγγελία που είχε γίνει διαπιστώθηκε ότι είχε αλλαχθεί σκόπιμα η ημερομηνία επιβολής του ώστε να μην εισπραχθεί το πρόστιμο.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας ερευνώντας την υπόθεση διαπίστωσε με έκπληξη πως το 90% των καταγγελιών, που είχαν γίνει για σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις στο νησί, είχε μπει στο αρχείο και δεν είχε διερευνηθεί.

Από την πρώτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε πριν αναλάβουν δράση οι αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώθηκε από τις εισαγγελικές Αρχές σκόπιμη δυσλειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας e-poleodomia, στην οποία για αρκετό καιρό δεν είχαν αναρτηθεί καταγγελίες, έρευνες και πρόστιμα.

Μάλιστα όταν ρώτησε σχετικά ο αρμόδιος εισαγγελέας γιατί δεν γίνονται ως όφειλαν αναρτήσεις στην εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα, η απάντηση των αρμοδίων της Πολεοδομίας Μυκόνου ήταν ότι η πλατφόρμα είναι δυσλειτουργική και όλα γίνονταν με απαρχαιωμένο τρόπο, δηλαδή με… χαρτί και μολύβι.

Ωστόσο, οι πολλές παραποιήσεις στοιχείων κυρίως σε ημερομηνίες σε πρόστιμα που ήδη είχαν επιβληθεί, αλλά και σε καταγγελίες και υποχρεωτικές αυτοψίες οδήγησαν στην είσοδο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων στην έρευνα.

Όταν ο εισαγγελικός λειτουργός διαπίστωσε τις παραποιήσεις στοιχείων, η απόφαση για το σφράγισμα της Πολεοδομίας Μυκόνου ήταν πλέον επιβεβλημένη, ενώ σχεδόν αμέσως μετά ξεκίνησε και η έρευνα από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ο «θησαυρός» του προϊσταμένου

Μία από τις πρώτες κινήσεις των αστυνομικών που ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης ήταν να πραγματοποιήσουν έρευνα στο σπίτι του προϊσταμένου της Πολεοδομίας Μυκόνου, όπου και ανακάλυψαν έναν μικρό ερευνητικό «θησαυρό». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί των Εσωτερικών Υποθέσεων βρήκαν δεκάδες έγγραφα και φακέλους της Πολεοδομίας. Πρόκειται για έγγραφα τα οποία βεβαίως θα έπρεπε να φυλάσσονται στο κτίριο της Πολεοδομίας Μυκόνου και όχι στο σπίτι του πολεοδόμου. Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση είναι βρέθηκε και ένας αμφορέας του 5ου αιώνα π.Χ., ο οποίος φέρεται να εμπίπτει στις προστατευτικές περί αρχαιοτήτων διατάξεις του νόμου.

Αμέσως μόλις έγιναν γνωστά τα ευρήματα στο σπίτι του υψηλά ιστάμενου υπαλλήλου της Πολεοδομίας Μυκόνου, ο ίδιος τέθηκε σε αργία με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, καθώς κατηγορείται για απιστία κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία και πλαστογραφία.

Πλέον η έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. θα επεκταθεί στα ψηφιακά αλλά και στα φυσικά αρχεία της Πολεοδομίας, καθώς μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί πως δεν έχουν εισπραχθεί πρόστιμα συνολικού ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα σε βάθος τεσσάρων ετών.