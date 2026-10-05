Ένδεκα χρόνια λειτουργεί παράνομα ξενοδοχείο, η άδεια του οποίου ακυρώθηκε από το ΣτΕ το 2015! Συγκλονίζει το εύρος των αυθαιρεσιών που αποκαλύπτονται από τις αυτοψίες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.