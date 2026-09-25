Μύκονος: Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια υπαλλήλων της Πολεοδομίας – Οι 35 δίκες και το ανείσπρακτο πρόστιμο των 4 εκατ. ευρώ

Έγγραφα που λείπουν από τα αρχεία της Πολεοδομίας Μυκόνου αναζήτησαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιώντας εφόδους σε σπίτια υπαλλήλων της υπηρεσίας, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν τα στοιχεία που αναζητούσαν. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται για εκατοντάδες υποθέσεις καταγγελλόμενης διαφθοράς και πολεοδομικών παραβάσεων στο νησί.

Όπως είπε ο Τάσος Τέλλογλου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, οι αστυνομικοί αναζητούσαν εκθέσεις αυτοψίας για σοβαρές παραβιάσεις πολεοδομικών κανόνων, καθώς και αιτήσεις μηχανικών για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Επί τέσσερις ημέρες, στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων εξέταζαν τους φακέλους της Πολεοδομίας, επιχειρώντας να εντοπίσουν τα έγγραφα που απουσιάζουν από τα αρχεία της.

Οι 35 δίκες και το πρόστιμο των 4 εκατ. ευρώ

Η απουσία των συγκεκριμένων εγγράφων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εκδίκαση υποθέσεων πολεοδομικών παραβάσεων, καθώς δεν μπορούν να τεκμηριωθούν οι κατηγορίες ή να καταλογιστούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Ενδεικτικό είναι ότι, κατά το τετραήμερο των ελέγχων από την Εισαγγελία και την Αστυνομία, 35 δίκες για πολεοδομικές παραβάσεις κατέληξαν είτε σε απαλλαγή των κατηγορουμένων είτε σε αναβολή.

Παράλληλα, οι ελεγκτές εντόπισαν υπόθεση που αφορά πρόστιμο ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο παραμένει ανείσπρακτο χωρίς να προκύπτει δικαιολογία για τη μη είσπραξή του. Και σε αυτή την περίπτωση διαπιστώθηκαν ελλείψεις εγγράφων από τον σχετικό φάκελο, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες Αρχές να μην μπορούν να προχωρήσουν στον καταλογισμό του ποσού.