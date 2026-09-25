Παραδόθηκε ο 30χρονος Έλληνας για την υπόθεση με τα όπλα που προοριζόταν για μέλη τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης

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Εξελίξεις στην υπόθεση με τα όπλα, που προορίζονταν για μέλη τουρκικής μαφίας που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το απόγευμα της Παρασκευής (25/9) παραδόθηκε στις αρχές και συνελήφθη ο 30χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη και ο 36χρονος Τούρκος μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα στην απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι τόσο ο ίδιος όσο και ο 30χρονος Έλληνας.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, αποφασίστηκε να προφυλακιστεί ο 36χρονος και έτσι μετά την κινητοποίηση της Αστυνομίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη εκτός νομού Θεσσαλονίκης, στον νομό Καβάλας, στο σπίτι ενός ομοεθνή του.

Αστυνομικοί του ελληνικού FBI τούς εντόπισαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα, όπου, μεταξύ άλλων, υπήρχαν ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα, που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή κι ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi.

Και τα δύο όπλα είχαν παραλήπτες, σύμφωνα με την ομολογία του ενός, μέλη τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης.