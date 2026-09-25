Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 36χρονος Τούρκος με τον βαρύ οπλισμό – Θα τον έδινε σε μέλη της μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτον

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  • Συνελήφθη ο 36χρονος Τούρκος, μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα στην αρχική απόφαση να αφεθεί ελεύθερος, και πλέον προφυλακίζεται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. – Ο 30χρονος Έλληνας συνεργός του συνεχίζει να αναζητείται. Είχαν εντοπιστεί να μεταφέρουν βαρύ οπλισμό, μεταξύ άλλων ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα και ένα υποπολυβόλο Uzi. – Τα όπλα, που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή, θα δίνονταν σε μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης «Ντάλτον», σύμφωνα με την ομολογία του ενός.

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Συνελήφθη ο 36χρονος Τούρκος μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα στην απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι τόσο ο ίδιος, όσο και ο 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο (12/9) για διακίνηση βαρέος οπλισμού.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, που δημοσιεύτηκε χθες, αποφασίστηκε να προφυλακιστεί και έτσι μετά την κινητοποίηση της Αστυνομίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη εκτός νομού Θεσσαλονίκης.

Ο 30χρονος Έλληνας συνεχίζει να αναζητείται. Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικοί του ελληνικού FBI τούς εντόπισαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα, όπου, μεταξύ άλλων, υπήρχαν ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα, που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή κι ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi.

Και τα δύο όπλα είχαν παραλήπτες, σύμφωνα με την ομολογία του ενός, μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτον.

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