Άργος: Ιερέας έγινε για λίγο… ποδοσφαιριστής – Σκόραρε με πέναλτι μετά τον Αγιασμό της ομάδας του Παναργειακού – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με τις ευχές για μια σεζόν γεμάτη υγεία, επιτυχίες και – γιατί όχι; – πολλά γκολ, ο Παναργειακός πραγματοποίησε τον καθιερωμένο Αγιασμό του, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, που θα τον βρει ξανά στα γήπεδα της Γ’ Εθνικής.

Στο ΔΑΚ Άργους βρέθηκαν οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και μέλη της διοίκησης, δίνοντας το «παρών» στην τελετή, που τέλεσε ο πάτερ Βασίλειος.

Από τις ευχές… στο πέναλτι

Σύμφωνα με το Thess Post, ο πατήρ Βασίλειος, ευχήθηκε στην ομάδα μια καλή και πετυχημένη αγωνιστική χρονιά, με υγεία, νίκες και πολλές επιτυχίες. Ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στις ευχές! Ο ιερέας φόρεσε για λίγο… τη φανέλα του ποδοσφαιριστή και πήρε θέση, εκτελώντας πέναλτι.

Η εκτέλεσή του προκάλεσε ενθουσιασμό και φυσικά την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους, χαρίζοντας ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερα χαριτωμένο στιγμιότυπο, στην εκδήλωση.

Με χαμόγελα, καλή διάθεση και τις καλύτερες ευχές, ο Παναργειακός έκανε το πρώτο του «βήμα» για τη νέα σεζόν, ευελπιστώντας πως το… ευλογημένο πέναλτι, θα είναι προάγγελος για πολλά γκολ και επιτυχίες μέσα στη χρονιά.