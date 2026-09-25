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Συνάντηση Λαβρόφ-Αραγτσί στη Νέα Υόρκη: «Μόνη λύση η διπλωματία στη Μέση Ανατολή» – Κοινό μέτωπο κατά των «παράνομων ενεργειών» ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και Ιράν, Σεργκέι Λαβρόφ και Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι η διπλωματία αποτελεί τη μόνη λύση για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι δύο χώρες διαμόρφωσαν κοινό μέτωπο κατά των «παράνομων ενεργειών» των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ αναφέρθηκε και η εμβάθυνση των διμερών στρατηγικών δεσμών τους.

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Διεθνή Νέα

Λαβρόφ Αραγτσί
Φωτογραφία: IRNA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και Ιράν συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στη διπλωματική επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τις παράνομες ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ».
  • Ρωσία και Ιράν έχουν υπογράψει συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης από το 2025, εμβαθύνοντας τους διμερείς δεσμούς και προσφέροντας η μία στην άλλη τεχνογνωσία και εξοπλισμό.
  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη στάση της Μόσχας και δήλωσε πως οι ΗΠΑ είναι αυτές που «θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο ή όχι».

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Συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχαν την Πέμπτη οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και του Ιράν.

Τεχεράνη: «Οι ΗΠΑ είναι αυτές που πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να τον τερματίσουν τον πόλεμο ή όχι»

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ρωσικό ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ και Αμπάς Αραγτσί συνέκλιναν στη διαπίστωση ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή -η οποία ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Τεχεράνης στις 28 Φεβρουαρίου- μπορεί να τερματιστεί αποκλειστικά μέσω της διπλωματικής οδού.

«Συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα με την έμφαση γύρω από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Πεζεσκιάν στο Fox News: «Οι Χούθι δεν παίρνουν εντολές από το Ιράν – Έχουμε επαφές, αλλά όχι συστηματική σχέση»

«Τονίστηκε πως δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στη διπλωματική επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τις παράνομες ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Σχέσεις Ρωσίας – Ιράν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κι ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν είχαν υπογράψει το 2025 συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, που προέβλεπε εμβάθυνση των διμερών δεσμών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της άμυνας — αλλά δεν συμπεριλάμβανε ρήτρα, ή δέσμευση, για αμοιβαία άμυνα.

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Ωστόσο καθεμιά χώρα προσφέρει στην άλλη τεχνογνωσία και εξοπλισμό.

Ο κΠεζεσκιάν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη στάση της Μόσχας όσον αφορά τον πόλεμο και έκρινε πως οι δυο χώρες μπορούν και πρέπει να προβάλλουν αντίσταση σε αυτή που αποκάλεσε «μονομερή» προσέγγιση των ΗΠΑ.

Ο Ιρανός Πρόεδρος δήλωσε χθες στο Fox News ότι οι ΗΠΑ είναι αυτές που θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο ή όχι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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