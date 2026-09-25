Μύκονος: Από το γκαράζ ξεκίνησε η φωτιά στο οχηματαγωγό πλοίο με τους 29 επιβαίνοντες – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Mεγάλη επιχείρηση έχει στηθεί για την αντιμετώπιση φωτιά στο φορτηγό-οχηματαγωγό BLUE CARRIER 2, ελληνικής σημαίας, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Η πυρκαγιά αντιμετωπίζεται προς το παρόν από το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου.

Το πλοίο μεταφέρει 166 φορτηγά και 29 ΙΧ οχήματα, ενώ επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, από τα οποία 28 είναι μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης.

Σε ασφαλές σημείο του πλοίου οι επιβαίνοντες

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι 29 επιβαίνοντες έχουν συγκεντρωθεί σε ασφαλές σημείο του πλοίου.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, πυκνοί μαύροι καπνοί βγαίνουν από το πλοίο και έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή.

Μεγάλη κινητοποίηση

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο έχουν σπεύσει τέσσερα πλωτά του ΛΣ, ένα περιπολικό πλοίο, δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Στην επιχείρηση συμμετέχουν, επίσης, δύο ρυμουλκά, ιδιωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία.

Από τον Πειραιά μεταβαίνει στη θαλάσσια περιοχή και το ρυμουλκό-ναυαγοσωστικό «AIGAION PELAGOS», μήκους 70 μέτρων, το οποίο διαθέτει δυνατότητες πυρόσβεσης και ναυαγοσωστικής υποστήριξης.

Επίσης κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, κατόπιν σχετικής εντολής, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.), προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις εφόσον απαιτηθεί.

Το BLUE CARRIER 2 είναι Ro-Ro Cargo Ship ελληνικής σημαίας, κατασκευής 1997, μήκους περίπου 162,5 μέτρων.