Θεσσαλονίκη: 19χρονος συνελήφθη με ακατέργαστη κάνναβη στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής

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Χειροπέδες σε 19χρονο φόρεσαν αστυνομικοί στην Πυλαία, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν, ανακάλυψαν ότι είχε στην κατοχή του, συσκευασίες με ναρκωτικά, έτοιμα τσιγάρα και τρίφτη.

Συγκεκριμένα το πρωί της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου 2026, ένας 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από περιπολούντες αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Θεσσαλονίκης στον σταθμό των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.

Έπειτα από τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος είχε στην κατοχή του:

112,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, χωρισμένα σε επτά αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες

5 αυτοσχέδια τσιγάρα με κάνναβη

Μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα της ίδιας ουσίας

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, το οποίο σχημάτισε τη σχετική δικογραφία σε βάρος του συλληφθέντος, προκειμένου αυτός να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.