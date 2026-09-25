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Θεσσαλονίκη: 19χρονος συνελήφθη με ακατέργαστη κάνναβη στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής

Αστυνομικοί στην Πυλαία Χαλκιδικής συνέλαβαν έναν 19χρονο άνδρα, βρίσκοντας στην κατοχή του συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, αυτοσχέδια τσιγάρα και έναν μεταλλικό τρίφτη. Η σύλληψη έγινε το πρωί της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου 2026, στον σταθμό των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, και την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας - Χορτιάτη.

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περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χειροπέδες σε νεαρό άνδρα φόρεσαν αστυνομικοί στην Πυλαία Χαλκιδικής, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου ανακάλυψαν στην κατοχή του, συσκευασίες με ναρκωτικά.
  • Έπειτα από τη διεξαγωγή του αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός είχε στην κατοχή του 112,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 5 αυτοσχέδια τσιγάρα με κάνναβη και μεταλλικό τρίφτη.
  • Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, το οποίο σχημάτισε τη σχετική δικογραφία σε βάρος του συλληφθέντος, προκειμένου αυτός να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χειροπέδες σε 19χρονο φόρεσαν αστυνομικοί στην Πυλαία, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν, ανακάλυψαν ότι είχε στην κατοχή του, συσκευασίες με ναρκωτικά, έτοιμα τσιγάρα και τρίφτη.

Συγκεκριμένα το πρωί της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου 2026, ένας 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από περιπολούντες αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Θεσσαλονίκης στον σταθμό των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.

Έπειτα από τον αστυνομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος είχε στην κατοχή του:

  • 112,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, χωρισμένα σε επτά αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες
  • 5 αυτοσχέδια τσιγάρα με κάνναβη
  • Μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα της ίδιας ουσίας

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, το οποίο σχημάτισε τη σχετική δικογραφία σε βάρος του συλληφθέντος, προκειμένου αυτός να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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