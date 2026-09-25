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«Ή θα πάλευα ή θα πέθαινα»: 12χρονος αντιμετώπισε μαύρη αρκούδα στην αυλή του σπιτιού του – «Κάρφωσε» τα δάχτυλά του στα μάτια της

Ένας 12χρονος στην πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ έδωσε μάχη για τη ζωή του, όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με μια επιθετική θηλυκή μαύρη αρκούδα στην αυλή του σπιτιού του. Ο ανήλικος αντέδρασε με ψυχραιμία κάρφώνοντας τα δάχτυλά του στο μάτι του ζώου για να γλιτώσει, ενώ ο πατέρας του παρενέβη αμέσως και έτρεψε την αρκούδα σε φυγή καταφέρνοντάς της μια δυνατή γροθιά.

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Διεθνή Νέα

μαύρη αρκούδα
Φωτογραφία: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 12χρονος Ρόμπιν κατάφερε να γλιτώσει από μια εξαγριωμένη μαύρη αρκούδα καρφώνοντας τα δάχτυλά του στο μάτι της, ενεργοποιώντας τα αντανακλαστικά επιβίωσης που είχε διδαχθεί.
  • Ο πατέρας του ανήλικου παρενέβη σωτήρια καταφέρνοντας μια δυνατή γροθιά στο άγριο ζώο, ενώ η αδελφή του αγοριού ειδοποίησε την οικογένεια μόλις άκουσε τις κραυγές για βοήθεια από την αυλή του σπιτιού.
  • Οι αρχές έχουν τοποθετήσει παγίδες στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι η επέκταση των οικισμών αυξάνει τις επικίνδυνες συναντήσεις ενόψει της χειμερίας νάρκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, όταν η ηρεμία στην αυλή μιας οικογένειας διακόπηκε απότομα από μια αδυσώπητη μάχη επιβίωσης ανάμεσα σε ένα 12χρονο αγόρι και μια οργισμένη μαύρη αρκούδα.

Ο Ρόμπιν Γουέστγκεϊτ, από την πόλη Μπέλινγχαμ, βγήκε το βράδυ της Κυριακής στην αυλή του σπιτιού του, στον οπωρώνα της οικογένειας, για να μαζέψει ένα μπολ.

Εκεί ήρθε αναπάντεχα πρόσωπο με πρόσωπο με μια εξαγριωμένη θηλυκή μαύρη αρκούδα, η οποία προσπαθούσε να προστατεύσει το μικρό της.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος στο τηλεοπτικό δίκτυο KING, αυτός και το ζώο «ξαφνιάστηκαν αμοιβαία», πριν η αρκούδα ορμήσει κατά πάνω του δύο φορές, προκαλώντας του αμυχές και τραύματα από δαγκωματιές στον γοφό.

«Ήταν ζήτημα επιβίωσης, ή θα πάλευα ή θα πέθαινα», δήλωσε ο Ρόμπιν.

«Δεν είχα πραγματικά άλλη επιλογή. [Η αρκούδα] μου δάγκωσε τον καρπό, κι εγώ κάρφωσα με δύναμη το χέρι και τον αντίχειρά μου μέσα στο μάτι της».

Καθώς οι μαύρες αρκούδες εμφανίζονται συχνά στη γειτονιά του Γουέστγκεϊτ, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, ο 12χρονος είχε ήδη διδαχθεί πώς να αντιδράσει σε περίπτωση που συναντούσε κάποια από κοντά.

Η μάχη του πατέρα με το ζώο

Η μητέρα αρκούδα πραγματοποίησε στη συνέχεια άλλη μία επίθεση, αυτή τη φορά κατευθυνόμενη προς τον πατέρα του Ρόμπιν, τον Νόα.

«Όσο παράξενο κι αν ακούγεται, ένιωσα μια ανακούφιση όταν την είδα να έρχεται προς το μέρος μου», ανέφερε ο πατέρας του Ρόμπιν.

Ο Νόα Γουέστγκεϊτ πέρασε αμέσως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης —όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος— και προσπάθησε να προστατεύσει τον γιο του με τον ίδιο τρόπο που η αρκούδα προστάτευε το μικρό της: χτυπώντας την με όλη του τη δύναμη.

«Μου μάγκωσε το χέρι ακριβώς τη στιγμή που της κατέφερα τη δυνατότερη γροθιά της ζωής μου», θυμάται ο πατέρας. Η δεξιά γροθιά του πατέρα ήταν τελικά αυτή που έτρεψε το ζώο σε φυγή.

«Τώρα ξέρω πως μπορώ να εμπιστευτώ τον εαυτό μου»

Αν και ο Ρόμπιν Γουέστγκεϊτ παραδέχτηκε ότι αυτή η συνάντηση ήταν τρομακτική, σημείωσε πως «αυτό δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά τον συνολικό κίνδυνο από τις αρκούδες».

«Το μόνο πράγμα που άλλαξε είναι ότι τώρα ξέρω πως μπορώ να εμπιστευτώ τον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θαρραλέος μικρός.

Η οικογένεια τόνισε πως τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ χειρότερα, εάν η κόρη τους, η Ρίβερλι, δεν είχε ακούσει τις κραυγές του αδελφού της για βοήθεια.

«Απλώς χαίρομαι που ήμουν έξω, τον άκουσα και οι τραυματισμοί δεν ήταν σοβαρότεροι», είπε η Ρίβερλι.

«Είμαι ένας υπερήφανος πατέρας που ο 12χρονος γιος μου στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και αμύνθηκε απέναντι σε μια μαύρη αρκούδα», κατέληξε ο Νόα Γουέστγκεϊτ.

Ασύλληπτο παραμένει το ζώο

Σύμφωνα με τη New York Post, η αρκούδα έχει έκτοτε επιστρέψει στην περιοχή και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Άγριας Πανίδας κατάφεραν να τη φωτογραφίσουν. Αν και έχει τοποθετηθεί παγίδα, το ζώο παραμένει ασύλληπτο.

Προς το παρόν, η οικογένεια Γουέστγκεϊτ δήλωσε ότι θα κουβαλά μαζί της ειδικό σπρέι αρκούδας όποτε βρίσκεται στην αυλή.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους της άγριας πανίδας, οι επιθέσεις αρκούδων στην πολιτεία της Ουάσινγκτον είναι εξαιρετικά σπάνιες και ανέρχονται σε λιγότερες από μία ανά έτος.

Ωστόσο, η αστική εξάπλωση έχει οδηγήσει σε συχνότερες συναντήσεις ανθρώπων με αρκούδες, ιδιαίτερα αυτή την εποχή του χρόνου, καθώς τα ζώα αναζητούν τροφή για να αυξήσουν το βάρος τους πριν από τη χειμερία νάρκη.

 

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