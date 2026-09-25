Πυρά Σάντερς κατά Ρεπουμπλικανών: «Ο αμερικανικός λαός θέλει να τελειώσει ο πόλεμος – Πότε θα βρουν το θάρρος να αντιταχθούν στον Τραμπ;»»

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Επίθεση κατά των Ρεπουμπλικανών, καλώντας τους να «εκπροσωπήσουν τους ψηφοφόρους τους» και να αντιταχθούν στον πόλεμο με το Ιράν, εξαπέλυσε ο γερουσιαστής των ΗΠΑ, Μπέρνι Σάντερς, μετά την απόρριψη από τη Γερουσία πρότασης των Δημοκρατικών για τον περιορισμό της εξουσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τη στρατιωτική σύγκρουση.

«Ο αμερικανικός λαός, στη συντριπτική του πλειονότητα, θέλει να τερματιστεί αυτός ο φρικτός πόλεμος στο Ιράν. Παθητικά, σήμερα, σχεδόν κάθε Ρεπουμπλικανός ψήφισε μαζί με τον Τραμπ για να συνεχιστεί ο πόλεμος», έγραψε ο Σάντερς σε ανάρτησή του στο X.

«Πότε θα εκπροσωπήσουν οι Ρεπουμπλικανοί τους ψηφοφόρους τους και θα βρουν το θάρρος να αντιταχθούν στον ψυχικά ασταθή ηγέτη τους;», διερωτήθηκε ο γερουσιαστής από το Βερμόντ.

Η Γερουσία απέρριψε με οριακή διαφορά ψήφισμα που καλούσε τον Τραμπ είτε να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν είτε να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχισή του.

Η ψηφοφορία της Πέμπτης κατέληξε σε 50-49 κατά του ψηφίσματος, με τέσσερις Ρεπουμπλικανούς να ψηφίζουν υπέρ.