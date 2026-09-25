Σι Τζινπίνγκ: Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να αναζητήσουν νέα προσέγγιση στις σχέσεις τους

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Μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων θα πρέπει να αναζητήσουν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την αρμονική συνύπαρξή τους, δήλωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο πρόεδρος της χώρας, Σι Τζινπίνγκ.

Κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, ο Σι υπογράμμισε την ανάγκη οι δύο χώρες να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να επιδιώκουν τη διατήρηση σταθερών και εποικοδομητικών σχέσεων.

Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον.