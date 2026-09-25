Σι Τζινπίνγκ: Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να αναζητήσουν νέα προσέγγιση στις σχέσεις τους

Μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων θα πρέπει να αναζητήσουν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την αρμονική συνύπαρξή τους, δήλωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο πρόεδρος της χώρας, Σι Τζινπίνγκ.
Κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, ο Σι υπογράμμισε την ανάγκη οι δύο χώρες να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να επιδιώκουν τη διατήρηση σταθερών και εποικοδομητικών σχέσεων.
Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον.
Xi Jinping:
President Trump has pledged to make America great again and lead the American people in making significant strides. China is committed to achieving great national rejuvenation, and Chinese modernization has kept breaking new ground.
These two goals are both… pic.twitter.com/i0Nlak2JiU
— Clash Report (@clashreport) September 25, 2026