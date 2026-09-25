Σι Τζινπίνγκ: Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να αναζητήσουν νέα προσέγγιση στις σχέσεις τους

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις τους, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη. Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σταθερές και εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων.

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Διεθνή Νέα

Σι Τζινπίνγκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε ότι Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις τους, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη.
  • Ο Σι υπογράμμισε την ανάγκη οι δύο χώρες να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να επιδιώκουν τη διατήρηση σταθερών και εποικοδομητικών σχέσεων.
  • Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια δείπνου στον Λευκό Οίκο, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας την ανάγκη για διαφορετική προσέγγιση.

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Μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων θα πρέπει να αναζητήσουν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την αρμονική συνύπαρξή τους, δήλωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο πρόεδρος της χώρας, Σι Τζινπίνγκ.

Κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, ο Σι υπογράμμισε την ανάγκη οι δύο χώρες να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να επιδιώκουν τη διατήρηση σταθερών και εποικοδομητικών σχέσεων.

Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον.

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