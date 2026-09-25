Κολομβία: Διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν – Παραμένουν οι προξενικές σχέσεις

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Τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ιράν ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Κολομβίας, σε μια απόφαση που σηματοδοτεί ευθυγράμμιση της εξωτερικής της πολιτικής με εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών, βασικού συμμάχου της Μπογκοτά.

Η κυβέρνηση του προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανήκει στη λεγόμενη «σκληρή Δεξιά», υποστήριξε ότι η απόφαση εντάσσεται στη νέα κατεύθυνση της κολομβιανής εξωτερικής πολιτικής σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και ασφάλειας του δυτικού ημισφαιρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κολομβίας, η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων επισημοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου και γνωστοποιήθηκε την Πέμπτη μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X.

Παρά τη διακοπή των διπλωματικών δεσμών, η Μπογκοτά διευκρίνισε ότι θα συνεχίσει να διατηρεί προξενικές σχέσεις με την Τεχεράνη, διασφαλίζοντας τη λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών.

#Atención | El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, informa que, a partir del 19 de septiembre de 2026, rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. 👇🏻 pic.twitter.com/tdj3uNNUeN — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 24, 2026

Η ιρανική κυβέρνηση διατηρεί «δεσμούς» με «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις οι οποίες απειλούν την ασφάλεια της χώρας» της Λατινικής Αμερικής, κατήγγειλε η διπλωματία της Κολομβίας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Η Μπογκοτά τόνισε ακόμη ότι οι ενέργειες της Τεχεράνης στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ιδίως ο αποκλεισμός του στενού του Ορμούζ και επιθέσεις εναντίον άλλων κρατών της περιοχής, μείωσαν «την εμπιστοσύνη».

Η κίνηση σε αυτή τη θαλάσσια οδό, από την οποίο διερχόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος περί το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως, έχει μειωθεί θεαματικά, καθώς η Τεχεράνη προχώρησε στο de facto κλείσιμό της αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σθεναρά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του τον τότε ακόμη υποψήφιο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε την προεδρία της Κολομβίας τον Αύγουστο και δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον Ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο.