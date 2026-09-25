Μητσοτάκης από τον ΟΗΕ: «Πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης η Ελλάδα – Δεν είμαστε κράτος-ταραξίας»

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Με την Ελλάδα να διεκδικεί ρόλο ενεργού παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από διαδοχικές κρίσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Διεθνές Δίκαιο, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την ανάγκη ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ ξεχωριστές αναφορές έκανε στην Ουκρανία, την ενεργειακή ασφάλεια και τις προκλήσεις που δημιουργεί η ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Δεν είμαστε κράτος-ταραξίας»

Από την αρχή της τοποθέτησής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την Ελλάδα ως χώρα που επιδιώκει τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.

«Είμαστε πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος – ταραξίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στην ανάγκη να εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της προστασίας των διεθνών θαλάσσιων διαδρομών.

«Το Δίκαιο της Θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα πρέπει να εφαρμοστεί παντού», τόνισε, ενώ αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», στην οποία η Ελλάδα έχει ενεργό συμμετοχή με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας.

Το μήνυμα προς την Άγκυρα

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του πρωθυπουργού αφορούσε τις σχέσεις με την Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ότι η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει ως αντικείμενο δικαστικής επίλυσης αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος πρέπει να βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο τουρκικό casus belli, χαρακτηρίζοντάς το παράγοντα που εξακολουθεί να δημιουργεί ένταση στις διμερείς σχέσεις. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση του διαλόγου με την Άγκυρα.

Η Γάζα και η προοπτική των δύο κρατών

Στο σκέλος της ομιλίας του για τη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών.

Αναφερόμενος στο μέλλον της Γάζας, σημείωσε ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της περιοχής, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την ειρηνική συνύπαρξη ενός παλαιστινιακού και ενός ισραηλινού κράτους με ασφάλεια.

Η τοποθέτηση αυτή εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο των αναφορών του πρωθυπουργού για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην περιοχή.

Έμφαση στην επανένωση της Κύπρου

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία είχε και το Κυπριακό. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου».

Παράλληλα, επανέλαβε την ελληνική θέση υπέρ της επανένωσης της Κύπρου στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

H.E. Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic @UN #GeneralDebate

🔗Access the recording and transcript of the statement here: https://t.co/zzkJ7tAgSR#UNJournal #UNGA81

© UN Photo/Loey Felipe pic.twitter.com/yFNfLqX0iY — Journal of the United Nations (@Journal_UN_ONU) September 25, 2026

Το βλέμμα και στην επόμενη ημέρα της Συρίας

Για τη Συρία, ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ μιας σταθερής χώρας, στην οποία θα διασφαλίζονται η ασφάλεια και τα δικαιώματα των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε ειδικότερα στην ανάγκη προστασίας των Ελληνορθόδοξων χριστιανών και στην αποτροπή φαινομένων βίας και διώξεων, συνδέοντας τη σταθερότητα στη Συρία με την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή.

Η θέση της Ελλάδας για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Στην ομιλία του δεν έλειψε και η αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς το Κίεβο και υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και των αρχών του Διεθνούς Δικαίου.

Η ελληνική θέση, όπως την παρουσίασε, εντάσσεται στη γενικότερη αντίληψη της Αθήνας για την ανάγκη υπεράσπισης των κανόνων που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις.

Η οικονομία ως στοιχείο της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, επιχειρώντας να συνδέσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και την προσέλκυση επενδύσεων με την ενισχυμένη διεθνή παρουσία της χώρας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ξένες επενδύσεις και στις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Η Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη

Στο ενεργειακό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως συνδετικού κρίκου μεταξύ Ευρώπης και ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Έκανε λόγο για πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις ενεργειακές διασυνδέσεις και την ασφάλεια εφοδιασμού, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τις ενεργειακές ροές και τις υποδομές.

«Ο άνθρωπος πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο» στην AI

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός έστρεψε την προσοχή του στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις αλλαγές που επιφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας πρέπει να συνοδεύεται από κανόνες και διεθνή συνεργασία, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να παραμένει υπό ανθρώπινο έλεγχο.

Μάλιστα, συνέδεσε την ανάγκη θέσπισης κανόνων για την AI με τα ιστορικά παραδείγματα της πυρηνικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η διεθνής κοινότητα καλείται να διαχειριστεί εγκαίρως μια τεχνολογική εξέλιξη που μεταβάλλει ήδη την οικονομία, την κοινωνία και τον τρόπο λειτουργίας των κρατών.