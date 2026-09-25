ΥΠΕΞ Κατάρ προς Νετανιάχου: «Αν θέλετε να αλλάξει η εικόνα του Ισραήλ, αλλάξτε τις πολιτικές σας»

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Κατηγορηματικά απέρριψε το Κατάρ τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις οποίες η Ντόχα επιχειρεί να επηρεάσει την παγκόσμια κοινή γνώμη εναντίον του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Νετανιάχου κατηγόρησε το Κατάρ ότι διαθέτει μεγάλα χρηματικά ποσά σε αμερικανικά πανεπιστήμια, με στόχο, όπως υποστήριξε, να «κατηχήσει» τους νέους ώστε να στρέφονται εναντίον του Ισραήλ και της Δύσης.

Η Ντόχα απάντησε στις συγκεκριμένες αιτιάσεις μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνεχή αυτή ρητορική κατά του Κατάρ «προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και τις σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειές τους».

«Προσβάλλει μια γενιά που βλέπει τα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο»

Ο αλ-Ανσάρι υποστήριξε ότι η απόδοση της διεθνούς μεταστροφής της κοινής γνώμης σε υποτιθέμενες εκστρατείες επιρροής «προσβάλλει μια γενιά που παρακολουθεί τα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο».

Παράλληλα, απάντησε στις αιτιάσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού υποστηρίζοντας ότι, «εάν οι Ισραηλινοί πολιτικοί επιθυμούν να αλλάξει η διεθνής εικόνα της χώρας τους, θα πρέπει να επανεξετάσουν τις πολιτικές τους και να τηρούν το Διεθνές Δίκαιο, αντί να αναζητούν αποδιοπομπαίους τράγους».

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ντόχα και Τελ Αβίβ σημειώνεται ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στα παλαιστινιακά εδάφη εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.