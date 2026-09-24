Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Τάκης Θεοδωρικάκος – «Κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συμμετείχε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMPET) στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκε η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της στρατηγικής αυτονομίας και της βιομηχανικής ανανέωσης της Ένωσης. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την ανάγκη για ενίσχυση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και των επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία.

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Πολιτική

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συμμετείχε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMPET) στις Βρυξέλλες.
  • Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, καθώς και η προώθηση της βιομηχανικής της ανανέωσης και του μεταποιητικού τομέα.
  • Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, των επενδύσεων και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας».

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Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMPET) για την Εσωτερική Αγορά και τη Βιομηχανία, στις Βρυξέλλες, συμμετείχε  ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των αρμόδιων Υπουργών της ΕΕ βρέθηκαν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, η προώθηση της βιομηχανικής της ανανέωσης, καθώς και η ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα της Ε.Ε.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, των επενδύσεων και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να οδηγεί σε φθηνότερες τιμές και σε καλύτερη ποιότητα των προϊόντων».

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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

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