Θάλεια Ματίκα: «Δεν ήταν πολύ καλή η πρώτη εμπειρία, έκλαιγαν και τα δύο με λυγμούς»

Η Θάλεια Ματίκα παραχώρησε συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου, όπου περιέγραψε την έντονη αντίδραση των δύο παιδιών της όταν είδαν για πρώτη φορά το θεατρικό έργο στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με τον Τάσο Ιορδανίδη. 

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Θάλεια Ματίκα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Θάλεια Ματίκα παραχώρησε συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου, περιγράφοντας την αντίδραση των παιδιών της όταν είδαν για πρώτη φορά το θεατρικό έργο στο οποίο πρωταγωνιστούν οι γονείς τους.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι «δεν ήταν πολύ καλή η πρώτη εμπειρία, έκλαιγαν και τα δύο με λυγμούς», καθώς τα παιδιά τρόμαξαν πιστεύοντας ότι οι έντονοι τσακωμοί και το θέμα της απιστίας στο έργο ήταν αλήθεια.
  • Μάλιστα, τα παιδιά ρώτησαν τη μητέρα τους: «Συγγνώμη, είχε φύγει ο μπαμπάς από το σπίτι και δεν μας το είχες πει;», με τη Θάλεια Ματίκα να τους απαντά: «Παιδιά, σας είχα προετοιμάσει, είναι μυθοπλασία, είναι θέατρο».

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Το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, η Θάλεια Ματίκα παραχώρησε συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου, για τη «Super Κατερίνα». Η επιτυχημένη ηθοποιός περιέγραψε την αντίδραση των δύο παιδιών που έχει αποκτήσει με τον Τάσο Ιορδανίδη, όταν είδαν για πρώτη φορά το θεατρικό έργο στο οποίο πρωταγωνιστούν οι δύο καλλιτέχνες.

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου την ρώτησε τι τους λένε τα δύο παιδιά τους για την παράστασή τους, η Θάλεια Ματίκα ανέφερε ότι: «Δεν ήταν πολύ καλή η πρώτη εμπειρία, έκλαιγαν και τα δύο με λυγμούς. Ήταν στον Πόρο πριν από δύο χρόνια, τρόμαξαν γιατί το πίστεψαν, ότι είναι αλήθεια».

«Επειδή στο σενάριο έχουμε έντονους τσακωμούς, υπάρχει μέσα το θέμα της απιστίας, και πίστεψαν ότι είναι πραγματικότητα. Μου λένε και τα δύο: “Συγγνώμη, είχε φύγει ο μπαμπάς από το σπίτι και δεν μας το είχες πει;”. Τους απάντησα: “Παιδιά, σας είχα προετοιμάσει, είναι μυθοπλασία, είναι θέατρο”», εξήγησε αμέσως μετά.

Ακόμα, η αγαπημένη ηθοποιός είπε πως: «Ήταν όλοι οι θεατές πολύ χαρούμενοι, ερχόντουσαν να μας πουν συγχαρητήρια, και είχα δύο παιδιά να κλαίνε με λυγμούς, “μαμά γιατί μας το έκανες αυτό;”. Φοβερό». 

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