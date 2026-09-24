Θάλεια Ματίκα: «Δεν ήταν πολύ καλή η πρώτη εμπειρία, έκλαιγαν και τα δύο με λυγμούς»

Το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, η Θάλεια Ματίκα παραχώρησε συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου, για τη «Super Κατερίνα». Η επιτυχημένη ηθοποιός περιέγραψε την αντίδραση των δύο παιδιών που έχει αποκτήσει με τον Τάσο Ιορδανίδη, όταν είδαν για πρώτη φορά το θεατρικό έργο στο οποίο πρωταγωνιστούν οι δύο καλλιτέχνες.

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου την ρώτησε τι τους λένε τα δύο παιδιά τους για την παράστασή τους, η Θάλεια Ματίκα ανέφερε ότι: «Δεν ήταν πολύ καλή η πρώτη εμπειρία, έκλαιγαν και τα δύο με λυγμούς. Ήταν στον Πόρο πριν από δύο χρόνια, τρόμαξαν γιατί το πίστεψαν, ότι είναι αλήθεια».

«Επειδή στο σενάριο έχουμε έντονους τσακωμούς, υπάρχει μέσα το θέμα της απιστίας, και πίστεψαν ότι είναι πραγματικότητα. Μου λένε και τα δύο: “Συγγνώμη, είχε φύγει ο μπαμπάς από το σπίτι και δεν μας το είχες πει;”. Τους απάντησα: “Παιδιά, σας είχα προετοιμάσει, είναι μυθοπλασία, είναι θέατρο”», εξήγησε αμέσως μετά.

Ακόμα, η αγαπημένη ηθοποιός είπε πως: «Ήταν όλοι οι θεατές πολύ χαρούμενοι, ερχόντουσαν να μας πουν συγχαρητήρια, και είχα δύο παιδιά να κλαίνε με λυγμούς, “μαμά γιατί μας το έκανες αυτό;”. Φοβερό».