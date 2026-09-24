ΟΗΕ: Άδειασε η αίθουσα στην ομιλία του Νετανιάχου – Έντονες αποδοκιμασίες κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένταση σημειώθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία του. Πολλές αντιπροσωπείες χωρών αποδοκίμασαν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και στη συνέχεια αποχώρησαν από την αίθουσα.

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της ομιλίας του Νετανιάχου, ακούστηκαν έντονα αποδοκιμασίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Μάλιστα εκπρόσωποι πολλών χωρών σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και βγήκαν από την αίθουσα, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

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