ΟΗΕ: Άδειασε η αίθουσα στην ομιλία του Νετανιάχου – Έντονες αποδοκιμασίες κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού – ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση σημειώθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέβηκε στο βήμα για την ομιλία του. Πολλές αντιπροσωπείες χωρών αποδοκίμασαν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και στη συνέχεια αποχώρησαν από την αίθουσα.
Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της ομιλίας του Νετανιάχου, ακούστηκαν έντονα αποδοκιμασίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.
Μάλιστα εκπρόσωποι πολλών χωρών σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και βγήκαν από την αίθουσα, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.
Δείτε βίντεο:
Lorsque @netanyahu est monté sur l’estrade de l’AG de l’ONU, il a été hué et l’écrasante majorité des délégations a quitté la salle.
Cette séquence est celle de cette année et elle vient d’être filmée en direct de New-York.
Le criminel et l’état qu’il représente sont ISOLÉS. pic.twitter.com/Qpwohtqr1b
— Taoufiq TAHANI (@TaoufiqTahani) September 24, 2026
FOOTAGE: PM Netanyahu:
Before I begin, just a quick announcement: if there are any other moral cowards who haven’t yet left this hall, please do so now! pic.twitter.com/JlAT5wmYIG
— Open Source Intel (@Osint613) September 24, 2026