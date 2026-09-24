Επίθεση σε μοναστήρι στην Πολωνία: Άντρας με μαχαίρι σκότωσε έναν και τραυμάτισε τέσσερις

Ένας 31χρονος Ουκρανός πολίτης συνελήφθη μετά από δολοφονική επίθεση με μαχαίρι σε μοναστήρι στην ανατολική Πολωνία, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα προς το παρόν, ενώ ένα από τα θύματα που απεβίωσε είναι ο Πατέρας Στανισλόφ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα άτομο κρατείται μετά τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι σε μοναστήρι στην ανατολική Πολωνία. Το αποτέλεσμα της επίθεσης είναι ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες.
  • Ένας 31χρονος Ουκρανός πολίτης συνελήφθη μετά την επίθεση στο Αβαείο των Βενεδικτίνων στο Γιάροσλαβ, ανέφερε η αστυνομία.
  • Τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης παραμένουν άγνωστα προς το παρόν, ενώ μεταξύ των θυμάτων είναι ο Πατέρας Στανισλόφ που απεβίωσε και ο Πατέρας Μάρεκ που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

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Ένα άτομο κρατείται μετά τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι σε μοναστήρι στην ανατολική Πολωνία, σήμερα Πέμπτη. Το αποτέλεσμα της επίθεσης είναι ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες.

Σύμφωνα με το Reuters ένα από τα θύματα της επίθεσης είναι νεκρό.

«Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 31χρονο αλλοδαπό υπήκοο» ανέφερε αρχικά η αστυνομία της περιοχής του Γιαροσλόφ σε ανακοίνωσή της, στην οποία πρόσθετε ότι «μερικά λεπτά νωρίτερα αυτός είχε τραυματίσει 4 άνδρες και μια γυναίκα με μαχαίρι», τους τρεις από τους οποίους σοβαρά. Όλα τα θύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Ένας 31χρονος Ουκρανός πολίτης συνελήφθη μετά την επίθεση στο Αβαείο των Βενεδικτίνων στο Γιάροσλαβ, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης παραμένουν άγνωστα προς το παρόν.

«Γνωρίζουμε ότι ο Πατέρας Στανισλόφ απεβίωσε και ο Πατέρας Μάρεκ βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, υπάρχουν κι άλλα θύματα, αλλά δεν γνωρίζουμε περισσότερες πληροφορίες» δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVP Info η αδελφή Μπάρμπαρα Ντέντορ.

«Όταν έφτασα επικρατούσε απόλυτος πανικός, νέοι άνθρωποι (…) που ήταν παρόντες -έλεγαν, ‘Κάποιος τρελός, κάποιος τρελός!’», πρόσθεσε.

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