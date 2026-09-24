Ζελένσκι για ενδεχόμενη συνάντηση με Πούτιν: «Στη Μόσχα… μόνο με πύραυλο»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, δηλώνοντας «Στη Μόσχα μόνο με πύραυλο» κατά την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η δήλωσή του, η οποία περιείχε και μια ρωσική υβριστική λέξη, προκάλεσε την ειρωνεία της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρίας Ζαχάροβα, και υπογραμμίζει την αδιάλλακτη στάση του Κιέβου έναντι της συνάντησης στην ρωσική πρωτεύουσα.

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Διεθνή Νέα

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Στη Μόσχα μόνο με πύραυλο», απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ερωτηθείς εάν θα συναντούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
  • Στη σύντομη απάντησή του ο Ουκρανός πρόεδρος χρησιμοποίησε επίσης τη ρωσική λέξη “blyad”, με το βίντεο να κοινοποιείται ευρέως. Η Μαρία Ζαχάροβα ειρωνεύτηκε τον Ζελένσκι με αφορμή το βίντεο.
  • Ο Ζελένσκι συναντήθηκε χθες με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ενώ επιθυμεί συνάντηση με τον Πούτιν, απορρίπτει το αίτημα του Ρώσου προέδρου για συνάντηση μόνο στη Μόσχα.

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«Στη Μόσχα μόνο με πύραυλο», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ερωτηθείς εάν θα συναντούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

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Στη σύντομη απάντησή του ο Ουκρανός πρόεδρος χρησιμοποίησε επίσης τη ρωσική λέξη “blyad” που χρησιμοποιείται για να εκφράσει θυμό, έκπληξη ή αγανάκτηση και μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ως «δι@@λ@» ή «γ@μ@τ@», ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Το βίντεο κοινοποιήθηκε ευρέως από ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, με τα ρωσικά μέσα να λογοκρίνουν την υβριστική λέξη.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα – που είναι μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη – ειρωνεύτηκε τον Ζελένσκι με αφορμή το βίντεο, υπονοώντας ότι φοβάται πως θα είχε θανάσιμη κατάληξη αν ταξίδευε στη Μόσχα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε χθες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, για να συζητήσουν τις προσπάθειες τερματισμού του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Όπως αναμενόταν, δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα αποτελέσματα μετά τη συνάντηση.

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει τονίσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν την επίλυση της σύγκρουσης. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα δεχόταν συνάντηση μόνο στη Μόσχα – αίτημα που ο Ζελένσκι απορρίπτει, όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, αλλά και για να αποφύγει να δώσει την εντύπωση ότι το Κίεβο υποκύπτει στη Μόσχα.

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