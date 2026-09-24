Ζελένσκι για ενδεχόμενη συνάντηση με Πούτιν: «Στη Μόσχα… μόνο με πύραυλο»

«Στη Μόσχα μόνο με πύραυλο», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ερωτηθείς εάν θα συναντούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στη σύντομη απάντησή του ο Ουκρανός πρόεδρος χρησιμοποίησε επίσης τη ρωσική λέξη “blyad” που χρησιμοποιείται για να εκφράσει θυμό, έκπληξη ή αγανάκτηση και μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ως «δι@@λ@» ή «γ@μ@τ@», ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Το βίντεο κοινοποιήθηκε ευρέως από ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, με τα ρωσικά μέσα να λογοκρίνουν την υβριστική λέξη.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα – που είναι μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη – ειρωνεύτηκε τον Ζελένσκι με αφορμή το βίντεο, υπονοώντας ότι φοβάται πως θα είχε θανάσιμη κατάληξη αν ταξίδευε στη Μόσχα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε χθες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, για να συζητήσουν τις προσπάθειες τερματισμού του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Όπως αναμενόταν, δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα αποτελέσματα μετά τη συνάντηση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει τονίσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν την επίλυση της σύγκρουσης. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα δεχόταν συνάντηση μόνο στη Μόσχα – αίτημα που ο Ζελένσκι απορρίπτει, όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, αλλά και για να αποφύγει να δώσει την εντύπωση ότι το Κίεβο υποκύπτει στη Μόσχα.