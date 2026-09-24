Ισπανία: Νέο επικίνδυνο trend στα social media έστειλε 12χρονη στο νοσοκομείο – Τη χτύπησαν 30.000 βολτ

Μία 12χρονη στην Ισπανία υπέστη ηλεκτροπληξία από 30.000 βολτ και κινδυνεύει η ζωή της, αφού αναρριχήθηκε σε πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος για να τραβήξει φωτογραφίες στο πλαίσιο ενός επικίνδυνου trend των social media. Το περιστατικό συνέβη στη Ναβαερμόσα, κοντά στο Τολέδο, με τις πυροσβεστικές αρχές να προειδοποιούν για τις θανατηφόρες συνέπειες τέτοιων προκλήσεων

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θύμα ενός νέου και άκρως επικίνδυνου trend στα social media έπεσε μία 12χρονη στην Ισπανία, η οποία υπέστη ηλεκτροπληξία από 30.000 βολτ.
  • Το κοριτσάκι έμεινε να κρέμεται από πυλώνα στον οποίο είχε ανέβει για να τραβήξει φωτογραφίες και διακομίστηκε με σοβαρά εγκαύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο La Paz της Μαδρίτης, με την κατάστασή της να παραμένει πολύ σοβαρή.
  • Με αφορμή το περιστατικό, οι πυροσβεστικές αρχές προειδοποίησαν για την ανησυχητική τάση επικίνδυνων προκλήσεων για τα social media, τονίζοντας ότι «μια φωτογραφία δεν αξίζει τη ζωή σας».

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Θύμα ενός νέου και άκρως επικίνδυνου, ως φαίνεται, trend στα social media έπεσε μία 12χρονη στην Ισπανία. Το κοριτσάκι υπέστη ηλεκτροπληξία, όταν τη χτύπησαν 30.000 βολτ και έμεινε να κρέμεται από πυλώνα, στον οποίο είχε ανέβει για να τραβήξει φωτογραφίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Ναβαερμόσα, κοντά στο Τολέδο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενημερώθηκαν στις 18:46 της Δευτέρας. Η 12χρονη φέρεται να άγγιξε μια γραμμή ρεύματος ενώ σκαρφάλωνε στον πυλώνα. Μετά την ηλεκτροπληξία έμεινε να κρέμεται από τον πυλώνα, ενώ υπέστη σοβαρά εγκαύματα.

Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και διέκοψαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ανέβηκαν στον πυλώνα και ασφάλισαν την 12χρονη. Στη συνέχεια, τη μετέφεραν στο έδαφος με τη βοήθεια κλιμακοφόρου οχήματος. Διασώστες τής παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο La Paz της Μαδρίτης.

Η κατάσταση της 12χρονης παραμένει πολύ σοβαρή.

Με αφορμή το περιστατικό, οι πυροσβεστικές αρχές προειδοποίησαν για την ανησυχητική τάση ανθρώπων να επιχειρούν «επικίνδυνες και σχεδόν αδύνατες προκλήσεις» προκειμένου να τραβήξουν φωτογραφίες για τα social media. «Μια φωτογραφία δεν αξίζει τη ζωή σας», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι «καμία φωτογραφία, βίντεο ή ανάρτηση δεν αξίζει να πάρεις αυτό το ρίσκο».

Οι πυροσβέστες προειδοποίησαν, επίσης, ότι η ανάβαση σε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα ηλεκτροπληξία ακόμη και χωρίς άμεση επαφή με καλώδιο υψηλής τάσης.

 

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