Καρυστιανού: Αν δεν μπούμε στη Βούλη, θα φύγω από τη χώρα – ΒΙΝΤΕΟ

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» και παιδίατρος, Μαρία Καρυστιανού, έδωσε το πρωί της Πέμπτης (24/9) συνέντευξη και αναφέρθηκε στην κόντρα της με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, στην πορεία του κόμματος του οποίου ηγείται ενώ σχολίασε και τα περί «κβαντικής ιατρικής».

«Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, για μένα θα έχει τελειώσει. Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω από τη χώρα», τόνισε μεταξύ άλλων.

Η απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη

Αναφερόμενη στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε πως ο υπουργός Υγείας έχει μπερδέψει το ζήτημα και επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε για την κβαντική ιατρική.

«Τα έχει μπλέξει γενικά. Πάλι ξανά στο επίκεντρο η κβαντική ιατρική. Λες και δεν μπορεί κανείς να πληκτρολογήσει στο διαδίκτυο τον όρο quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική. Είναι συνήθης η πρακτική του κ. Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να καλύψει την ουσία». Όπως υποστήριξε, το βασικό ζήτημα είναι οι έλεγχοι και η νομιμότητα των ιατρείων και των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται.

«Η ουσία είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που πρέπει να χάνονται πολίτες για να καταλαβαίνουμε το χάος που επικρατεί στην κυβέρνηση και στον κρατικό μηχανισμό γενικότερα. Στο εάν γίνονται έλεγχοι, εάν είναι νόμιμα τα ιατρεία ως προς τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να κάνουν».

Με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε και στην πλασμαφαίρεση, υποστηρίζοντας: «η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη, δεν είναι εναλλακτική θεραπεία, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης. Φυσικά, επειδή είναι παρεμβατική, ενέχει και κινδύνους. Οπότε το θέμα είναι πού μπορεί να γίνει, ώστε σε περίπτωση συμβάντος, όπως αυτό που έγινε με τον κ. Μαζωνάκη δυστυχώς, να μπορεί να αντιμετωπιστεί κατάλληλα».

Σχετικά με τις αναφορές του υπουργού Υγείας για την άδεια του ιατρείου της στη Θεσσαλονίκη, η κ. Καρυστιανού αποκάλυψε: «ετοιμάζομαι για δεύτερο ιατρείο στην Αθήνα».

Στη συνέχεια, εξήγησε τη δική της θέση για την έννοια της κβαντικής ιατρικής: «Ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι η κβαντική φυσική είναι ψευδοεπιστήμη. Στη συνέχεια το παραδέχθηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει κβαντικός ιατρός. Αυτό είναι στο μυαλό του κ. Γεωργιάδη, γιατί θεωρεί ότι είναι κάτι όπως ο ενδοκρινολόγος, ο καρδιολόγος, ότι είναι μια τέτοια εξειδίκευση. Η κβαντική ιατρική είναι ουσιαστικά η κβαντική τεχνολογία και οι εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής, σε ό,τι αφορά τη διάγνωση κατά κύριο λόγο, και στο μέλλον είναι και η θεραπεία».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει ο όρος «κβαντικός ιατρός», απάντησε: «Όχι βέβαια. Ο κ. Γεωργιάδης διαστρεβλώνει την αλήθεια και τις επιστήμες».

Τι είπε για την «ολιστική ιατρική»

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στην «ολιστική ιατρική», εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, προσεγγίζει την ιατρική ως παιδίατρος.

«Εγώ σαν γιατρός δεν παρεμβαίνω μόνο όταν υπάρχει ένα ιατρικό πρόβλημα. Παρεμβαίνω και στην πρόληψη και για να βελτιώσω την υγεία του ασθενούς. Είμαι παιδίατρος και ασκώ την παιδιατρική, που σημαίνει ότι ακολουθώ τα πρωτόκολλα τα οποία έχω διδαχθεί. Όταν πρέπει να αντιμετωπίσω μια πνευμονία, μια αμυγδαλίτιδα ακολουθούμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Φαρμακευτική αγωγή, όπως ορίζουν τα όπως ορίζει η επιστήμη».

Και συμπλήρωσε: «Στα πλαίσια λοιπόν ότι εγώ έχω ολιστική, θα πρέπει να γνωρίζω οτιδήποτε αφορά το παιδί, οποιεσδήποτε καινούργιες μέθοδοι υπάρχουν, στο οποίο θα βελτιώσουν το να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς λειτουργεί το σώμα, ο εγκέφαλος και πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε με φυσικές μεθόδους, είναι στο κομμάτι που με ενδιαφέρει εμένα… Είναι δηλαδή ένα extra κομμάτι».

«Φοβήθηκα μία φορά στη ζωή μου»

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» αναφέρθηκε στη συνέχεια στην τραγωδία των Τεμπών και στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη, μιλώντας και για την κατάθεσή της σχετικά με το «μπάζωμα».

«Φοβήθηκα μία φορά στη ζωή μου. Όταν μπήκα σε ένα τεράστιο χώρο σαν γκαράζ που ήταν άδειος και στη μέση είχε ένα λευκό φέρετρο και έπρεπε να πάω να το ανοίξω. Εκεί φοβήθηκα. Αφού πέρασα αυτό, δε φοβάμαι τίποτα».

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά του πολιτικού συστήματος, λέγοντας: «Ξέρετε τι μου λέγανε στην αρχή; Πώς πας να μπλέξεις με την πολιτική που είναι βρώμικη; Τελικά έχω καταλάβει γιατί είναι βρώμικη η πολιτική. Γιατί υπάρχει όλο αυτό το ψέμα, αυτή η συκοφαντία, αυτό το δήθεν, αυτή η μικροπολιτική, αυτές οι απειλές. Όλα είναι στο παιχνίδι. Έχουμε φτάσει να είμαστε ένα κράτος που μοιάζει να το διοικούν παράνομοι άνθρωποι. Που λειτουργούν σαν μια παράνομη οργάνωση, οι οποίοι θέλουν να ελέγχουν τους δικαστικούς, την ιεραρχία της αστυνομίας, την ιεραρχία της πυροσβεστικής, τους πάντες και ουσιαστικά να αποφασίζουν τι θα ακουστεί, τι δε θα ακουστεί, τι θα ερευνηθεί, τι δε θα ερευνηθεί και να συγκαλύπτουν».

Ο στόχος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι στόχος της δεν είναι απλώς η άσκηση αντιπολίτευσης, αλλά η ανάληψη της διακυβέρνησης.

«Στον πολίτη αυτό που τον ενδιαφέρει δεν είναι ο τίτλος. Είσαι σε μια θέση; Ωραία. Πέτυχες ή δεν πέτυχες; Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Η ουσία. Άρα το ότι είναι κάποιος πρωθυπουργός αλλά δεν έχει κάνει τίποτα για να βοηθήσει το κράτος και ουσιαστικά υπογράφει, ενώ έχει πει ότι δε θα υπογράψει, δε δείχνει και μεγάλη ικανότητα. Επομένως δεν κάνει ο τίτλος τον άνθρωπο, αλλά η δουλειά, το έργο και το αποτέλεσμα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα: «Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με συστημικά κόμματα, διότι τα κόμματα αυτά μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Είτε θέλετε λειτουργώντας σαν κυβερνητικά κόμματα είτε σαν αντιπολίτευση. Γιατί εγώ πιστεύω ότι και η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει πράγματα. Η κοινωνία θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δε θέλω το μη χείρον βέλτιστον. Θέλω κάτι διαφορετικό, κάτι πραγματικά ελπιδοφόρο, κάτι καινούργιο, το οποίο εγγυημένα θα καταπολεμήσει τη διαφθορά».

«Η κάθοδος στην πολιτική ήταν το plan b»

Η κ. Καρυστιανού συνέδεσε την πολιτική της παρουσία με την πορεία του κινήματος για τα Τέμπη, χαρακτηρίζοντάς την ως συνέχεια του αγώνα που προηγήθηκε.

«Δεν πιστεύω ότι έχει στοιχίσει στο κίνημα των Τεμπών, με την έννοια του ότι για μένα είναι η εξέλιξη του κινήματος των Τεμπών. Δηλαδή το κίνημα των Τεμπών έφτασε μέχρι ένα σημείο, έκανε τις νομικές ενέργειες που είναι να γίνουν και από εκεί και πέρα περιμένει σε αναμονή. Επειδή όμως πραγματικά οι προοπτικές δεν είναι καλές για να αποδοθεί δικαιοσύνη, βλέπετε και την αλαζονεία και την έπαρση που υπάρχει στους πολιτικούς, οι οποίοι δε φοβούνται καθόλου ότι μπορεί πραγματικά να χρειαστεί να λογοδοτήσουν ή ακόμα χειρότερα να τιμωρηθούν… Το επόμενο βήμα λοιπόν ήταν το plan b, δηλαδή η κάθοδος στην πολιτική προκειμένου να αλλάξουν τα πράγματα».

«Αν δεν μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από τη χώρα»

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να μην καταφέρει να εκπροσωπηθεί στη Βουλή και συνέδεσε το ενδεχόμενο αυτό με την προσωπική της απόφαση να εγκαταλείψει την Ελλάδα.

«Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει».

Και πρόσθεσε: «Και αν θα μείνω στην Ελλάδα; Η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Δεν θέλω. Αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ότι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα «καλή ώρα» τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμώρητα; Όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το αντέξω. Δεν αντέχεται», κατέληξε.