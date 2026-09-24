Τουρκία: Έφοδος της αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σμύρνη – 27 συλλήψεις φοιτητών – ΒΙΝΤΕΟ

Οι τουρκικές αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 27 φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σμύρνη, έπειτα από επέμβαση σε φοιτητικό περίπτερο εντός της πανεπιστημιούπολης. Οι φοιτητές διαμαρτύρονταν για την απόφαση της διοίκησης του πανεπιστημίου που απαιτεί προηγούμενη άδεια για εκδηλώσεις στους χώρους του ιδρύματος, με το Φοιτητικό Φόρουμ του Αιγαίου να καταγγέλλει βασανισμούς και να τονίζει τον αγώνα για ένα αυτόνομο πανεπιστήμιο.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου της Σμύρνης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη 27 φοιτητών προχώρησαν οι τουρκικές αστυνομικές αρχές στη Σμύρνη, έπειτα από επέμβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Οι φοιτητές διαμαρτύρονταν για την απόφαση της διοίκησης του πανεπιστημίου που προβλέπει προηγούμενη άδεια της πρυτανείας για συνεντεύξεις Τύπου, διαδηλώσεις και αντίστοιχες εκδηλώσεις.
  • Το Φοιτητικό Φόρουμ του Αιγαίου κατήγγειλε την επέμβαση, υποστηρίζοντας ότι οι φοιτητές δέχθηκαν επίθεση από τις δυνάμεις ασφαλείας. «Πολλοί φοιτητές βασανίστηκαν και κρατήθηκαν», υπογραμμίζεται στην ανάρτηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη 27 φοιτητών προχώρησαν οι τουρκικές αστυνομικές αρχές στη Σμύρνη, έπειτα από επέμβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ege Üniversitesi).

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε φοιτητικό περίπτερο εντός της πανεπιστημιούπολης, στο πλαίσιο της υποδοχής των πρωτοετών και της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονταν για την απόφαση της διοίκησης του πανεπιστημίου που προβλέπει προηγούμενη άδεια της πρυτανείας για συνεντεύξεις Τύπου, διαδηλώσεις και αντίστοιχες εκδηλώσεις στους χώρους του ιδρύματος.

Το φοιτητικό περίπτερο είχε αρχικά αποκλειστεί από ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας. Στη συνέχεια, αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών εισήλθαν στην πανεπιστημιούπολη, περικύκλωσαν το περίπτερο και προχώρησαν στις συλλήψεις.


Είκοσι επτά φοιτητές τέθηκαν υπό κράτηση.


Το Φοιτητικό Φόρουμ του Αιγαίου, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατήγγειλε την επέμβαση και υποστήριξε ότι οι φοιτητές δέχθηκαν επίθεση από τις δυνάμεις ασφαλείας.


«Πολλοί φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των φίλων μας από το Φοιτητικό Φόρουμ του Αιγαίου, βασανίστηκαν και κρατήθηκαν. Ο αγώνας μας για ένα αυτόνομο και δημοκρατικό πανεπιστήμιο θα συνεχιστεί. Αυτές οι πιέσεις δεν θα μας εκφοβίσουν», υπογραμμίζεται στην ανάρτηση.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ