Τουρκία: Έφοδος της αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σμύρνη – 27 συλλήψεις φοιτητών – ΒΙΝΤΕΟ

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Στη σύλληψη 27 φοιτητών προχώρησαν οι τουρκικές αστυνομικές αρχές στη Σμύρνη, έπειτα από επέμβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ege Üniversitesi).

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε φοιτητικό περίπτερο εντός της πανεπιστημιούπολης, στο πλαίσιο της υποδοχής των πρωτοετών και της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονταν για την απόφαση της διοίκησης του πανεπιστημίου που προβλέπει προηγούμενη άδεια της πρυτανείας για συνεντεύξεις Τύπου, διαδηλώσεις και αντίστοιχες εκδηλώσεις στους χώρους του ιδρύματος.

Το φοιτητικό περίπτερο είχε αρχικά αποκλειστεί από ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας. Στη συνέχεια, αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών εισήλθαν στην πανεπιστημιούπολη, περικύκλωσαν το περίπτερο και προχώρησαν στις συλλήψεις.



Είκοσι επτά φοιτητές τέθηκαν υπό κράτηση.

Ege Üniversitesi’nde öğrencilere polis müdahalesi Ege Üniversitesi tarafından kampüslerde yapılacak basın açıklaması, gösteri ve etkinliklerin rektörlük iznine bağlanmasına dair karara tepki gösteren öğrencilerin stantlarına polis müdahale etti. Önce özel güvenlik biriminin… pic.twitter.com/LJLA8d9ZZS — Halk TV (@halktvcomtr) September 22, 2026



Το Φοιτητικό Φόρουμ του Αιγαίου, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατήγγειλε την επέμβαση και υποστήριξε ότι οι φοιτητές δέχθηκαν επίθεση από τις δυνάμεις ασφαλείας.

📍Ege Üniversitesi ✅İçişleri Bakanlığı’nın YÖK kararıyla desteklenen ‘Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri’ genelgesi kapsamında her türlü eylem ve etkinliğin rektörlük iznine bağlanmasına karşı ortak stant açan gençlik örgütlerine polis saldırdı. Öğrencilerden 27’si gözaltında pic.twitter.com/NOKHcltymh — Alınteri Gazetesi (@GazeteAlinteri5) September 22, 2026



«Πολλοί φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των φίλων μας από το Φοιτητικό Φόρουμ του Αιγαίου, βασανίστηκαν και κρατήθηκαν. Ο αγώνας μας για ένα αυτόνομο και δημοκρατικό πανεπιστήμιο θα συνεχιστεί. Αυτές οι πιέσεις δεν θα μας εκφοβίσουν», υπογραμμίζεται στην ανάρτηση.

22 Eylül’de Ege’de stant açan arkadaşlarımız ÖGB ve polis saldırısıyla gözaltına alındı. 29 arkadaşımız gözaltına alındı; arkadaşımız Ulaş ise tutuklandı. Bir stant açmayı “suç” sayan bu düzen, öğrenciyi susturmak için kampüsü polis ve adliye koridorlarına çevirmektir. pic.twitter.com/0L7Fsz6W3o — Ege Üniversitesi Öğrenci Topluluğu (@egeogrenciforum) September 23, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ