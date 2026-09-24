Φωτιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας – Επιχειρούν και 2 αεροσκάφη

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9) σε χαμηλή βλάστηση στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, ενώ, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.