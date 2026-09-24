Φωτιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας – Επιχειρούν και 2 αεροσκάφη

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9) σε χαμηλή βλάστηση στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, 8 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 αεροσκάφη, με συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την κατάσταση με drones.

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αεροσκάφος πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9) σε χαμηλή βλάστηση στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας.
  • Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, με το ΕΣΚΕΔΙΚ να λαμβάνει συνεχή εικόνα από drones.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9) σε χαμηλή βλάστηση στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, ενώ, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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