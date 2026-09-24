Μαρκόπουλος στον Realfm 97,8: Εγγυόμαστε ότι δεν θα παγώσει κανένας Έλληνας – Αν ήταν στην κυβέρνηση Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε σεντ για το επίδομα θέρμανσης

Για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα νέα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση από την ερχόμενη εβδομάδα, μίλησε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Την επόμενη εβδομάδα η ανακοίνωση των μέτρων για τα καύσιμα»

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα είπε: «Προφανώς η κυβέρνηση θα πάρει μέτρα, είναι σαφές αυτό. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα πάνε από την επόμενη εβδομάδα. Χωρίς να μπορώ να αποκλείσω κάτι άμεσο, η αρχιτεκτονική θα είναι να δώσουμε χρόνο ως προς τις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς στην τιμή του πετρελαίου υπάρχει μια δυναμική και μια μεταβαλλόμενη συνθήκη. Στην αρχή της εβδομάδας υπήρχε η αίσθηση της πτώσης. Αυτά τα πράγματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής πολιτικής. Εξάλλου, έως το τέλος Σεπτεμβρίου, εμείς έχουμε πολιτική για το ντίζελ, ενώ δεν έχει προκύψει ακόμα η επιτακτική ανάγκη για θέρμανση. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα εξειδικευτούν τα μέτρα».

Συγκεκριμένα για το πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε: «Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα οριζόντιο δίχτυ και με αυξημένα ποσά, συγκριτικά με το περυσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριληφθούν και οι τελευταίες τιμές, θέλουμε να ελπίζουμε, αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση, είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στις κρίσιμες και πιο παγωμένες περιοχές, δεν υπάρχει περίπτωση να κρυώσει».

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν τα χρήματα, καθώς χρειάζεται γενναία στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, απάντησε: «Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Γι’ αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει σε εξέλιξη μια οργάνωση, ένας στρατηγικός σχεδιασμός και μια διαβούλευση για να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Και θα είναι ολοκληρωμένη η πρόταση. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, χωρίς να πανηγυρίζουμε, είναι μια από τις ελάχιστες στην Ευρώπη, η οποία έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η Τρίτη, σε δαπάνη προς το ΑΕΠ μας, χώρα στην ΕΕ, μετά την Ισπανία και τη Σουηδία, καθώς έχουμε δώσει το 0,30% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μας για στήριξη στην ενέργεια».

«Εμείς εγγυόμαστε ότι δεν θα παγώσει κανένας Έλληνας, εγγυόμαστε ότι οι παρεμβάσεις μας θα είναι στοχευμένες και στο μεγαλύτερο τους επίπεδο συνολικές, με μεγαλύτερη δαπάνη από την περυσινή σε ό,τι αφορά τους πολίτες, δηλαδή οριζόντια» επεσήμανε ο κ. Μαρκόπουλος.

Τι είπε για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

«Θα τοποθετηθούμε με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Ακούω, για παράδειγμα, για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Να πούμε ότι κάτι τέτοιο προσμετράται αρνητικά στον εθνικό στόχο δαπανών. Άρα, απαιτείται η ρήτρα διαφυγής. Εμείς λέμε πράγματα τα οποία τα κοστολογούμε» πρόσθεσε.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση μπορεί να μειώσει τον ΕΦΚ από μόνη της, σχολίασε: «Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στην Ευρώπη ένας γενικός χαμός. Η Γαλλία, μια πολύ μεγάλη χώρα, ζητεί την ενεργοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου και θέτει το ζήτημα στους G7, γιατί δεν έχει τον τρόπο παρέμβασης. Εμείς ακόμα έχουμε δίχτυ ασφαλείας και έχουμε το απόθεμα που μπορούμε να το ρίξουμε για να βοηθήσουμε.

Έχουμε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης οι οποίες ανθίστανται στην ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση, γιατί υπάρχει και η κρίση των ομολόγων. Έχουμε δηλαδή μπλέξει σε ένα σπιράλ πολύ προβληματικό στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, παρά τα προβλήματα και τις παθογένειες, γιατί δεν λέμε ότι τα έχουμε λύσει όλα, αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να μπορέσει να κάνει εθνικές παρεμβάσεις».

«Όμως, όποιοι τάζουν με ευκολία δισεκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να θυμούνται ότι η χώρα μας δεν πρέπει να ξαναμπλέξει και θα πρέπει να θυμούνται ότι υπάρχει και ευρωπαϊκός κανόνας από τον οποίο δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε, γιατί αν υπάρξει πρόβλημα στις δαπάνες, κατόπιν θα υπάρξει ένα διαφορετικό σπιράλ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα γίνει παρέμβαση και μέσα στις επόμενες μέρες τα πάντα θα εξειδικευθούν, με τρόπο όμως που να μην θίξει τα δημόσια οικονομικά και να μην έχουμε άλλες περιπέτειες.

Επειδή κάποιοι στο παρελθόν πολιτεύτηκαν με τα μαγκάλια και κάποιοι τώρα επιδιώκουν να ξανασυστήσουν στην κοινωνία τις παλιές μεθόδους, εμείς λέμε, ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί ο κόσμος για τη θέρμανσή του θα είναι τέτοιος που δεν θα χωρά αμφιβολία», συμπλήρωσε.

«Δίνουμε έναν αγώνα από το καλοκαίρι και για το ντίζελ. Είμαστε εδώ με παρεμβάσεις οι οποίες θα επιμηκύνονται. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, όμως νομίζω ότι και ο πολίτης καταλαβαίνει και τη διεθνή συγκυρία. Εδώ όμως είμαστε, έχουμε το απόθεμα και αυτό γιατί έχουμε μια χρηστή διαχείριση» ανέφερε ακόμη ο υφυπουργός Οικονομικών.

«Αν ήταν στην κυβέρνηση ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ, με αυτά που έταξαν στη ΔΕΘ, δεν θα υπήρχε σεντ για το επίδομα θέρμανσης»

«Ακούω πολιτικές δυνάμεις που στη ΔΕΘ έταζαν μειώσεις όλων των φόρων. Θα μειώσουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα, τον φόρο στα καύσιμα, θα δώσουν 13η σύνταξη» συνέχισε χαρακτηρίζοντας ακοστολόγητα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ για το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι λέει «με ευκολία και άρπα κόλλα» ότι θα δώσει 13η σύνταξη και 13ο μισθό.

«Τους έχουμε προσκαλέσει (σ.σ. το ΠΑΣΟΚ) να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το καλοκαίρι και δεν απαντάνε. Ολόκληρη η 13η σύνταξη, είναι 2,5 δισ. ευρώ, με μόνιμο τρόπο. Εμείς λέμε πως για ό,τι λέμε, υπάρχει μια πολιτική σαφούς σύγκλισης και ταυτόχρονα κοστολογημένη. Μην ξαναμπλέξουμε. Η Ελλάδα έμπλεξε τα προηγούμενα χρόνια με όλα αυτά. Κανένας δεν μιλάει από την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή για την κρίση ομολόγων. Το τελευταίο διάστημα ξαναρχίζει και παίζει η λέξη spreads. Αυτά τα θυμούνται οι Έλληνες. Δεν πρέπει να ξαναμπλέξουμε. Εμείς τι κάνουμε; Δώσαμε στη ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμύρια που μπορούμε, από εκεί και πέρα είμαστε πολύ προσεκτικοί στις δαπάνες και στις παροχές γιατί δεν πρέπει η Ελλάδα να αποτελέσει ξανά μέρος του προβλήματος. Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία μας εγκαλεί γιατί αποπληρώνουμε πρόωρα το χρέος, γλιτώνοντας τόκους ή γιατί φτιάξαμε έναν εθνικό κουμπαρά για να μπορούν οι ελληνικές οικογένειες να βάζουν λεφτά» τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος εξαπολύοντας πυρά σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

«Αν ήταν στην κυβέρνηση ο Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ, με αυτά που έταξαν στη ΔΕΘ, δεν θα υπήρχε σεντ για το επίδομα θέρμανσης. Γιατί έταξαν τα πάντα στους πάντες. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε, θα το κάνουμε, η χώρα θα ζεσταθεί το χειμώνα, τα χρήματα αυτά θα ανακουφίσουν τους πολίτες γιατί μπορούμε με τη σοβαρή και συνετή διαχείρισή μας.Όχι όμως με πυροτεχνήματα δημοσιονομικά, τα οποία δεν μπορούν να τα πληρώσουν και απλά θέλουν τα στελέχη τους να πηγαίνουν στα καφενεία της περιφέρειας για να έχουν ένα επιχείρημα. Εμείς τον πολίτη τον αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και με σοβαρότητα» κατέληξε ο κ. Μαρκόπουλος.