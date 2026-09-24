Ανδρουλάκης στο TikTok: Η πρόταση – κοροϊδία της ΝΔ για το Άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω δυναμικής «εμφάνισης» στο TikTok, επανήλθε στο ζήτημα του άρθρου 86, υποστηρίζοντας ότι «η πρόταση-κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η πρόταση της ΝΔ δεν αλλάζει τίποτα στο κρίσιμο σημείο της απόφασης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σε αντίθεση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που δίνει τη δικαιοδοσία στους δικαστές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΠΑΣΟΚ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ – ΠΑΣΟΚ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε δυναμική «εμφάνιση» στο TikTok, επανήλθε στο ζήτημα του Άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, υποστηρίζοντας ότι «η πρόταση-κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία».
  • Σημείωσε πως σήμερα την απόφαση άσκησης ποινικής δίωξης σε υπουργό την παίρνει η Βουλή, δηλαδή η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τονίζοντας ότι η πρόταση της ΝΔ «δεν άλλαξε λοιπόν στο πιο κρίσιμο σημείο».
  • Αντίθετα, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ «οι δικαστές ερευνούν και οι δικαστές αποφασίζουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη», καθώς «η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν μπορεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δυναμική «εμφάνιση» στο TikTok (το αγαπημένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης της νέας γενιάς), επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές… Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επανήλθε στο ζήτημα του άρθρου 86, υποστηρίζοντας ότι «η πρόταση-κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία».

ΠΑΣΟΚ: Καμία ανάμειξη της Βουλής στη διαδικασία απόδοσης ευθύνης σε μέλη της κυβέρνησης – Η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 86

«Πεδίο βολής»… το Άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών

Στον απόηχο της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφέρει ότι «σήμερα αν προκύψουν στοιχεία για πιθανό αδίκημα υπουργού κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων του, την απόφαση άσκησης ποινικής δίωξης την παίρνει η Βουλή.  Για να παρθεί λοιπόν αυτή η απόφαση χρειάζεται τουλάχιστον 151 βουλευτές και ποιος διαθέτει συνήθως τους 151; Η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

«Είναι σα να περιμένεις να σφυρίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στην μικρή περιοχή», σχολιάζει και προσθέτει: «Τι πρότεινε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στην αναθεώρηση του Συντάγματος; Να μην κάνει την έρευνα η κοινοβουλευτική επιτροπή αλλά στο τέλος την απόφαση να την παίρνει πάλι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία». «’Αρα τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν αυτοί που τον είχαν. Τι άλλαξε λοιπόν στο πιο κρίσιμο σημείο; Τίποτα», τονίζει.

Η πρόταση της κυβέρνησης για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών

Αντίθετα, σημειώνει, «με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ οι δικαστές ερευνούν και οι δικαστές αποφασίζουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Γιατί η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν μπορεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς».

 

Συνταγματική αναθεώρηση: Η «σύγκρουση» Βενιζέλου με Μαξίμου και ο καβγάς με τον Αλιβιζάτο για το άρθρο 86
@nikos.androulakisΗ πρόταση-κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ