Ανδρουλάκης στο TikTok: Η πρόταση – κοροϊδία της ΝΔ για το Άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία

Δυναμική «εμφάνιση» στο TikTok (το αγαπημένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης της νέας γενιάς), επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές… Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επανήλθε στο ζήτημα του άρθρου 86, υποστηρίζοντας ότι «η πρόταση-κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία».

«Πεδίο βολής»… το Άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών

Στον απόηχο της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφέρει ότι «σήμερα αν προκύψουν στοιχεία για πιθανό αδίκημα υπουργού κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων του, την απόφαση άσκησης ποινικής δίωξης την παίρνει η Βουλή. Για να παρθεί λοιπόν αυτή η απόφαση χρειάζεται τουλάχιστον 151 βουλευτές και ποιος διαθέτει συνήθως τους 151; Η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

«Είναι σα να περιμένεις να σφυρίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στην μικρή περιοχή», σχολιάζει και προσθέτει: «Τι πρότεινε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στην αναθεώρηση του Συντάγματος; Να μην κάνει την έρευνα η κοινοβουλευτική επιτροπή αλλά στο τέλος την απόφαση να την παίρνει πάλι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία». «’Αρα τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν αυτοί που τον είχαν. Τι άλλαξε λοιπόν στο πιο κρίσιμο σημείο; Τίποτα», τονίζει.

Αντίθετα, σημειώνει, «με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ οι δικαστές ερευνούν και οι δικαστές αποφασίζουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Γιατί η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν μπορεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς».