Πάτρα: Ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του και την έστειλε στο νοσοκομείο – Άφαντος ο δράστης

Μία 50χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της στην Πάτρα, κοντά στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», το βράδυ της Τετάρτης 23/9/2026. Ο δράστης, αφού χτύπησε την γυναίκα με γροθιές και κλωτσιές μπροστά σε περαστικούς, τράπηκε σε φυγή με το δίκυκλό του και αναζητείται από τις αρχές, οι οποίες γνωρίζουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία και παρακολούθηση.

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νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 50χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της το βράδυ της Τετάρτης (23/9/2026) στην Πάτρα, κοντά στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
  • Ο δράστης, ηλικίας περίπου 50 ετών, της επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή με το δίκυκλό του.
  • Η 50χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν τον φερόμενο ως δράστη, τα στοιχεία του οποίου είναι γνωστά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (23/9/2026), στην περιοχή κοντά στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», στην Πάτρα, όταν μία 50χρονη γυναίκα, δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και παραμένει άφαντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, φέρεται να εντόπισε την πρώην σύντροφό του να κινείται στην περιοχή και χωρίς να προηγηθεί κάτι άλλο, της επιτέθηκε, χτυπώντας την με γροθιές και κλωτσιές.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε μπροστά στα μάτια περαστικών, οι οποίοι παρακολούθησαν εμβρόντητοι την επίθεση και ειδοποίησαν τις Αρχές. Αμέσως μετά την πράξη του, ο άνδρας απομακρύνθηκε από το σημείο με το δίκυκλό του, πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για την παροχή βοήθειας στην τραυματισμένη γυναίκα. Η 50χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του φερόμενου ως δράστη, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γνωρίζουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

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