Ρόδος: Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη που έπεσε από μεγάλο ύψος και σκοτώθηκε – Μεσίστιες οι σημαίες της Πυροσβεστικής

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Φόρο τιμής στον Υπαρχιπυροσβέστη Πέτρο Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στη Ρόδο, αποτίει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Με μήνυμά του, εκφράζει τα συλλυπητήρια σύσσωμης της πυροσβεστικής οικογένειας προς την οικογένεια και τους οικείους του 52χρονου πυροσβέστη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνέπεια, στην κοινωνική προσφορά και στην αγάπη του, προς τον συνάνθρωπο.

«Εκπροσωπώντας σύσσωμη την Πυροσβεστική Οικογένεια, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στον συνάδελφο Υπαρχιπυροσβέστη Διακάκη Πέτρο, που χάθηκε με απροσδόκητο και αιφνιδιαστικό τρόπο, πιστός στο καθήκον και στην υπηρεσιακή συνέπεια», αναφέρει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως τονίζει, ο Πέτρος Διακάκης, «υπηρέτησε με ζήλο και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην κοινωνική προσφορά και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο».

«Ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, θέλω να εκφράσω τα θερμά, βαθύτατα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη», καταλήγει ο αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Ο Πέτρος Διακάκης γεννήθηκε το 1974 στη Ρόδο και κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1999, ως εποχικός πυροσβέστης. Το 2012 απέκτησε την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης, ενώ το 2020 προήχθη στον βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη.

Υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου και έχασε τη ζωή του το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου 2026, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Σήμερα, ημέρα της ταφής του, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, θα κυματίζουν μεσίστιες, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη του.

Σήμερα η κηδεία του πυροσβέστη

Σήμερα (24/9/2026) στις 3 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του άτυχου πυροσβέστη, στο χωριό Έμπωνας.

Στην κηδεία θα παραστούν ανώτεροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και εκπρόσωποι φορέων, αρχών και εθελοντικών ομάδων του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 52χρονο θα συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, ως άγημα, συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, όπου υπηρετούσε.