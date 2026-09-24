Τουρκία: Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη Σανλιούρφα – Οι κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους – ΒΙΝΤΕΟ

Σεισμός μεγέθους 5,4 Ρίχτερ εκδηλώθηκε το πρωί στη νοτιοανατολική Τουρκία, με επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού της Σανλιούρφα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση και την έξοδο των κατοίκων στους δρόμους σε πολλές πόλεις. Το γεγονός αναζωπύρωσε τις μνήμες από τον φονικό σεισμό του 2023, καθώς η δόνηση έγινε αισθητή και σε γειτονικές χώρες όπως η Συρία και το Ιράκ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εκδηλώθηκε στη νοτιοανατολική Τουρκία, με επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού της επαρχίας Σανλιούρφα.
  • Κόσμος βγήκε έντρομος στους δρόμους σε αρκετές μεγάλες πόλεις, καθώς οι μνήμες από τον φονικό σεισμό του 2023 παραμένουν νωπές.
  • Ο σεισμός έγινε αισθητός και πέρα από τα τουρκικά σύνορα, ενώ παρατηρήθηκε απόκλιση στην εκτίμηση του μεγέθους μεταξύ των σεισμολογικών ινστιτούτων.

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Σεισμός εκδηλώθηκε στις 10:40 το πρωί στη νοτιοανατολική Τουρκία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων της χώρας (AFAD), ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε ως επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού, στην επαρχία Σανλιούρφα.

Πηγή: AFAD

Αμέσως μετά, σύμφωνα με το ΕΡΤNews, κόσμος βγήκε έντρομος στους δρόμους σε αρκετές μεγάλες πόλεις, όπως η Σανλιούρφα, το Ντιγιαρμπακίρ, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ.


Οι περιοχές αυτές βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από τις ζώνες που είχαν δοκιμαστεί σκληρά από τον φονικό σεισμό του 2023, με αποτέλεσμα οι μνήμες να παραμένουν νωπές.


Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός πέρα από τα τουρκικά σύνορα, φτάνοντας μέχρι περιοχές της Συρίας και του Ιράκ.


Όσον αφορά την εκτίμηση του μεγέθους, παρατηρήθηκε απόκλιση μεταξύ των σεισμολογικών ινστιτούτων:

  • AFAD: 5,4 Ρίχτερ
  • Αστεροσκοπείο Καντιλί: 5,8 Ρίχτερ
  • Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS): 5,3 Ρίχτερ
  • Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC): 5,1 Ρίχτερ
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