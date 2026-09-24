Τουρκία: Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη Σανλιούρφα – Οι κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους – ΒΙΝΤΕΟ

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Σεισμός εκδηλώθηκε στις 10:40 το πρωί στη νοτιοανατολική Τουρκία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων της χώρας (AFAD), ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε ως επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού, στην επαρχία Σανλιούρφα.

Αμέσως μετά, σύμφωνα με το ΕΡΤNews, κόσμος βγήκε έντρομος στους δρόμους σε αρκετές μεγάλες πόλεις, όπως η Σανλιούρφα, το Ντιγιαρμπακίρ, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ.



Οι περιοχές αυτές βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από τις ζώνες που είχαν δοκιμαστεί σκληρά από τον φονικό σεισμό του 2023, με αποτέλεσμα οι μνήμες να παραμένουν νωπές.



Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός πέρα από τα τουρκικά σύνορα, φτάνοντας μέχρι περιοχές της Συρίας και του Ιράκ.

Doğu ve Güneydoğu’da hissedilen deprem Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD’dan gelen ilk açıklamaya göre merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan depremin büyüklüğü 5.4 olarak açıklandı. pic.twitter.com/tdA8Vj36Jr — A Haber (@ahaber) September 24, 2026



Όσον αφορά την εκτίμηση του μεγέθους, παρατηρήθηκε απόκλιση μεταξύ των σεισμολογικών ινστιτούτων: