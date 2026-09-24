Τουρκία: Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη Σανλιούρφα – Οι κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους – ΒΙΝΤΕΟ

Σεισμός εκδηλώθηκε στις 10:40 το πρωί στη νοτιοανατολική Τουρκία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων της χώρας (AFAD), ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε ως επίκεντρο την περιοχή Καρακιοπρού, στην επαρχία Σανλιούρφα.
Αμέσως μετά, σύμφωνα με το ΕΡΤNews, κόσμος βγήκε έντρομος στους δρόμους σε αρκετές μεγάλες πόλεις, όπως η Σανλιούρφα, το Ντιγιαρμπακίρ, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar kendilerini dışarı attılar.#deprem #şanlıurfa #adıyaman pic.twitter.com/zOOCXpyWgq
— İzlek Haber (@izlekhaber) September 24, 2026
Οι περιοχές αυτές βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από τις ζώνες που είχαν δοκιμαστεί σκληρά από τον φονικό σεισμό του 2023, με αποτέλεσμα οι μνήμες να παραμένουν νωπές.
#SONDAKİKA Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu’da hissedilen depremin:
– AFAD, depremin Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. (Habertürk) pic.twitter.com/BJehBldJSL
— Haber Report (@HaberReport) September 24, 2026
Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός πέρα από τα τουρκικά σύνορα, φτάνοντας μέχρι περιοχές της Συρίας και του Ιράκ.
Doğu ve Güneydoğu’da hissedilen deprem
Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD’dan gelen ilk açıklamaya göre merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan depremin büyüklüğü 5.4 olarak açıklandı. pic.twitter.com/tdA8Vj36Jr
— A Haber (@ahaber) September 24, 2026
Όσον αφορά την εκτίμηση του μεγέθους, παρατηρήθηκε απόκλιση μεταξύ των σεισμολογικών ινστιτούτων:
- AFAD: 5,4 Ρίχτερ
- Αστεροσκοπείο Καντιλί: 5,8 Ρίχτερ
- Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS): 5,3 Ρίχτερ
- Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC): 5,1 Ρίχτερ