Κεφαλονιά: Ξανά στον ανακριτή οι 3 προφυλακισμένοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

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Ενώπιον του ανακριτή επιστρέφουν σήμερα, Πέμπτη (24/9), οι 3 προφυλακισμένοι άνδρες για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, καθώς καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες και να παράσχουν διευκρινίσεις για όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι η 19χρονη πέθανε τα ξημερώματα της Τρίτης 14 Απριλίου 2026, συγκεκριμένα κατέληξε γύρω στις 05:45 το πρωί στο νοσοκομείο, αφού προηγήθηκε η κατάρρευσή της στο Αργοστόλι.

Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν στις αρχικές τους απολογίες υποστηρίξει ότι δεν εγκατέλειψαν τη νεαρή γυναίκα στην πλατεία, αλλά ότι περίμεναν την άφιξη του ασθενοφόρου.

Η κύρια ανάκριση έχει, σύμφωνα με πληροφορίες του inkefalonia, ολοκληρωθεί και οι νέες απολογίες εντάσσονται στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Τι κατέγραψε η κάμερα του ξενοδοχείου

Κομβικό στοιχείο στην έρευνα θεωρείται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, οι οποίες φέρεται να κατέγραψαν τις τελευταίες κινήσεις των τριών νεαρών.

Στο βίντεο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εμφανίζεται πρώτος ο 22χρονος, κρατώντας το μπουφάν της Μυρτούς.

Ακολουθεί ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να μεταφέρει τη 19χρονη εκτός του ξενοδοχείου, ενώ πίσω τους κινείται ο 23χρονος.

Στη συνέχεια, οι τρεις φέρονται να μεταφέρουν τη νεαρή γυναίκα σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και να καλούν το ΕΚΑΒ.

Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας και εξετάζεται σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων.

Η κατάθεση του 23χρονου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ο 23χρονος.

Σύμφωνα με την κατάθεση που του αποδίδεται, οι τρεις νεαροί προσπάθησαν αρχικά να βοηθήσουν τη Μυρτώ, χωρίς όμως εκείνη να συνέρχεται.

Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι αποφάσισε να καλέσει ασθενοφόρο, ενώ οι άλλοι δύο φέρονται να του είπαν ότι φοβούνταν μήπως «μπλέξουν».

Κατά τον ίδιο ισχυρισμό, οι δύο νεαροί φέρονται να πρότειναν να την αφήσουν στον δρόμο και να πουν ότι τη βρήκαν εκεί.

Ο 23χρονος φέρεται ακόμη να υποστήριξε ότι, σε μεταγενέστερο χρόνο, ο 26χρονος επέστρεψε και του είπε πως η Μυρτώ είχε παραληφθεί από το ασθενοφόρο και ότι «όλα καλά».

Ο ίδιος, όπως φέρεται να κατέθεσε, παρέμεινε στο δωμάτιο προκειμένου να το καθαρίσει.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της δικογραφίας και θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία.

Στο μικροσκόπιο και ο 66χρονος

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν εξετάσει και την παρουσία ενός 66χρονου στην υπόθεση.

Ο άνδρας φέρεται να επικοινωνούσε με τη Μυρτώ μέσω μηνυμάτων το μοιραίο βράδυ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, της απέστειλε το ποσό των 220 ευρώ.

Παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο γνωρίστηκαν, αλλά και τον λόγο για τον οποίο ο 66χρονος της έστειλε τα χρήματα.

Ο ρόλος του εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας, ενώ ο νομικός σύμβουλος της οικογένειας είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, με βάση τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Οι νέες απολογίες αναμένεται να δώσουν στις ανακριτικές αρχές την ευκαιρία να ζητήσουν διευκρινίσεις για κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

Οι καταθέσεις των τριών νεαρών θα συνεκτιμηθούν με το υλικό των καμερών ασφαλείας, τις μαρτυρίες και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.