Κως: 3χρονο παιδάκι εντοπίστηκε αναίσθητο σε αυτοκίνητο – Συνελήφθη η 35χρονη μητέρα του

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Σοβαρό περιστατικό με θύμα ένα 3χρονο παιδί σημειώθηκε στην Κω, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Το περιστατικό, που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες φαίνεται να ξεκίνησε ως ατύχημα, εξελίχθηκε σε αστυνομική υπόθεση, καθώς το παιδί εντοπίστηκε αναίσθητο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και χρειάστηκε να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε νοσοκομειακή μονάδα εκτός του νησιού.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 35χρονη μητέρα του παιδιού. Σε βάρος της αποδίδεται η κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου.

Το παιδί απομακρύνθηκε από το σπίτι

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», το 3χρονο παιδί φέρεται να απομακρύνθηκε από την οικία χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Στη συνέχεια φέρεται να κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο της μητέρας του, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση από το σπίτι.

Στη συνέχεια, το παιδί βρέθηκε «σφηνωμένο» και το κεφάλι του φέρεται να εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο τζάμι και το μεταλλικό πλαίσιο της πόρτας.

Η πίεση που ασκήθηκε ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρκετή ώστε το παιδί να χάσει τις αισθήσεις του.

Μετά τον εντοπισμό του 3χρονου κινητοποιήθηκε ο υγειονομικός μηχανισμός και το παιδί μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων ιατρικών φροντίδων.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομειακή μονάδα εκτός Κω, προκειμένου να λάβει την εξειδικευμένη νοσηλεία που απαιτούνταν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με την πορεία της υγείας του παιδιού.