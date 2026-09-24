Συναγερμός στα δικαστήρια Πειραιά: Τηλεφώνημα για βόμβα – Εκκενώνεται το κτίριο

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Συναγερμός στις Αστυνομικές Αρχές έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια Πειραιά το οποίο έγινε το πρωί της Πέμπτης (24/9).

Αμέσως μετά την απειλή κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές και τέθηκαν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Το κτίριο εκκενώνεται, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από τα δικαστήρια.

Στο σημείο πυροτεχνουργοί

Στο δικαστικό μέγαρο μεταβαίνει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα στους χώρους και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός.

Διακοπή κυκλοφορίας στην περιοχή

Παράλληλα, λόγω των μέτρων ασφαλείας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε δρόμους γύρω από τα Δικαστήρια.

Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Σκούζε, από το ύψος της οδού Νοταρά έως την Ακτή Μιαούλη, καθώς και στην οδό Φίλωνος, από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό 2ας Μεραρχίας