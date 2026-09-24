Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης: Ο γιος του Γιάννη Πάριου ταξίδεψε μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ – Η αντίδραση της Σοφίας Αλιμπέρτη

Μια έκπληξη περίμενε κατά τη διάρκεια πτήσης τον γιο του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης. Ταξίδευε μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ.
Η μητέρα του αποκάλυψε την απρόσμενη συνάντησή τους μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.
Η Σοφία Αλιμπέρτη δεν έκρυψε τη χαρά της και εξέφρασε την επιθυμία της να βρισκόταν και η ίδια εκεί για να απαθανατίσει τη στιγμή.
Στο πρώτο Instagram story που δημοσίευσε έγραψε: «Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω, έστω, τη φωτογραφία; Την αγαπώ! Εσένα σε λατρεύω».