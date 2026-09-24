Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης: Ο γιος του Γιάννη Πάριου ταξίδεψε μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ – Η αντίδραση της Σοφίας Αλιμπέρτη

Ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, είχε μια απρόσμενη συνάντηση με την Πενέλοπε Κρουζ κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Η μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, αποκάλυψε το γεγονός μέσω φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τη χαρά και την επιθυμία της να ήταν παρούσα.

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Lifestyle

Πενέλοπε Κρουζ- γιος Πάριου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια έκπληξη περίμενε κατά τη διάρκεια πτήσης τον γιο του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, καθώς ταξίδευε μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ.
  • Η μητέρα του αποκάλυψε την απρόσμενη συνάντησή τους μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.
  • Η Σοφία Αλιμπέρτη δεν έκρυψε τη χαρά της και εξέφρασε την επιθυμία της να βρισκόταν και η ίδια εκεί, γράφοντας: «Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω, έστω, τη φωτογραφία; Την αγαπώ! Εσένα σε λατρεύω».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια έκπληξη περίμενε κατά τη διάρκεια πτήσης τον γιο του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης. Ταξίδευε μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ.

Η μητέρα του αποκάλυψε την απρόσμενη συνάντησή τους μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η Σοφία Αλιμπέρτη δεν έκρυψε τη χαρά της και εξέφρασε την επιθυμία της να βρισκόταν και η ίδια εκεί για να απαθανατίσει τη στιγμή.

Στο πρώτο Instagram story που δημοσίευσε έγραψε: «Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω, έστω, τη φωτογραφία; Την αγαπώ! Εσένα σε λατρεύω».

 

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