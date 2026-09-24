Φαίη Σκορδά: «Καλοδεχούμενες οι ευχές…» – Η αποκάλυψη για το πότε θα γίνει ο γάμος με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η Φαίη Σκορδά έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA, αποκαλύπτοντας ότι ο γάμος της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη θα γίνει πιο σύντομα, όχι το καλοκαίρι. Παράλληλα, μίλησε για την ανυπομονησία της για την πρεμιέρα της νέας της εκπομπής τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1, χαρακτηρίζοντάς την ένα διαφορετικό τηλεοπτικό εγχείρημα.

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Φαίη Σκορδά
Φωτογραφία: Instagram/fayskorda
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φαίη Σκορδά έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» και προχώρησε σε σημαντική αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή.
  • Σε ερώτηση για το πότε θα γίνει ο γάμος με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, απάντησε: «Καλοδεχούμενες οι ευχές. Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα, όχι το καλοκαίρι».
  • Η παρουσιάστρια δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία, ενώ μίλησε και για την πρεμιέρα της νέας της εκπομπής στον ΑΝΤ1.

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Δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» στον ALPHA έκανε η Φαίη Σκορδά και προχώρησε μια σημαντική αποκάλυψη για την προσωπική ζωή της.

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Σε ερώτηση για το αν και πότε θα γίνει ο γάμος με τον αρχιτέκτονα, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τον οποίο βρίσκεται σε σχέση, απάντησε:

«Καλοδεχούμενες οι ευχές. Ο γάμος θα γίνει πιο σύντομα, όχι το καλοκαίρι».

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Βέβαια η παρουσιάστρια δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία. Ταυτόχρονα μίλησε για την πρεμιέρα της νέας εκπομπής της τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1 και δήλωσε ότι το περιμένει με ανυπομονησία και ότι πρόκειται για ένα διαφορετικό τηλεοπτικό εγχείρημα στην έως τώρα πορεία της.

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