Ρωγμές σε κτίρια στην Κυψέλη λόγω εργασιών του Μετρό: «Δεν έχει προκύψει λόγος εκκένωσης» επιμένει ο Ταχιάος

Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κυψέλη, μετά τις καθιζήσεις και τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια κατά την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, μίλησε το πρωί της Πέμπτης (24/9) ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Ο κ. Ταχιάος μιλώντας στοΕΡΤnews, αναφέρθηκε στις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί, στις πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στην επανεκκίνηση του μετροπόντικα, αλλά και στο ενδεχόμενο προσωρινής μετεγκατάστασης κατοίκων.

Όπως διευκρίνισε, περίπου 35 πολυκατοικίες ελέγχθηκαν και «25 περίπου πολυκατοικίες είναι αυτές που έχουν απασχολήσει». Από αυτές, όπως είπε, «οι 14 έχουν δοθεί για πραγματογνωμοσύνη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε ό,τι αφορά τις αποκαταστάσεις».

«Δεν έχει προκύψει ότι υπάρχει λόγος εκκένωσης»

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκκένωσης των κτιρίων που έχουν επηρεαστεί.

«Δεν έχει προκύψει ότι υπάρχει λόγος εκκένωσης των κτιρίων τα οποία έχουν επηρεαστεί», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αντιλαμβάνεται την ανησυχία των κατοίκων.

«Ο καθένας όταν βλέπει ότι δεν ανοίγει μια πόρτα στο σπίτι του ή όταν βλέπει ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουν ανοίξει ρωγμές στους τοίχους, είναι λογικό να έχει κάποιου είδους ανησυχία, να έχει μια αγωνία», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προτεραιότητα είναι να αποκατασταθούν τα κτίρια που βρίσκονται πάνω από το τμήμα όπου έχει ήδη κατασκευαστεί η σήραγγα. Για τα πέντε κτίρια που βρίσκονται στην απόληξη του μετροπόντικα, όπως εξήγησε, προέχει η επανεκκίνηση του μηχανήματος.

«Οι αποκαταστάσεις θα γίνουν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, σε κάθε περίπτωση χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ξεχωριστή πραγματογνωμοσύνη για κάθε κτίριο

Ο κ. Ταχιάος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ένα ενιαίο πόρισμα για όλα τα κτίρια, αλλά ξεχωριστή πραγματογνωμοσύνη για κάθε οικοδομή.

«Δεν υπάρχει ένα πόρισμα. Κάθε οικοδομή, κάθε κτίριο είναι μια διαφορετική περίπτωση. Για καθένα θα βγει μία χωριστή πραγματογνωμοσύνη», είπε.

Οι πραγματογνωμοσύνες, όπως ανέφερε, έχουν αρχίσει να κατατίθενται στο ΤΕΕ και στη συνέχεια θα διαβιβαστούν στην Ελληνικό Μετρό. «Αυτές οι πραγματογνωμοσύνες αποτελούν και το μέτρο των επεμβάσεων που θα κληθεί ο ανάδοχος να κάνει», σημείωσε.

Ο υφυπουργός υποστήριξε παράλληλα ότι έχουν προηγηθεί αυτοψίες και ότι κατά τη διάρκειά τους υπήρχαν στο πεδίο μηχανικοί τόσο της αναδόχου κοινοπραξίας όσο και της Ελληνικό Μετρό.

«Δεν έχει προκύψει ότι κάποιο έχει εμφανίσει βλάβες τέτοιες που να πρέπει να εκκενωθεί», ανέφερε.

«Οι καθιζήσεις έχουν σταματήσει στην περιοχή όπου έχει κατασκευαστεί η σήραγγα»

Αναφερόμενος στις καθιζήσεις, ο Νίκος Ταχιάος δήλωσε ότι «έχουν σταματήσει στην περιοχή όπου έχει κατασκευαστεί η σήραγγα και έχουν σταματήσει στην ασπίδα». Ωστόσο, όπως εξήγησε, η κατάσταση παραμένει δυναμική, καθώς ο μετροπόντικας πρόκειται να επανεκκινήσει.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν σταματήσει με την εξής έννοια ότι εκεί είναι δυναμικά τα πράγματα. Θα ξαναρχίσει ο μετροπόντικας και θα ξαναρχίσει το ΤΒΜ. Οπότε στην πορεία πρέπει να δούμε πώς θα αποφύγουμε μετακινήσεις πλέον, οι οποίες θα είναι προβληματικές για τις οικοδομές που βρίσκονται από πάνω», σημείωσε.

Ο κ. Ταχιάος εξήγησε ότι η «ασπίδα» αποτελεί το μπροστινό μέρος του μετροπόντικα, όπου ξεκινά η τοποθέτηση των δακτυλίων της σήραγγας, και ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται εργασίες προκειμένου να ισορροπήσει η εδαφική πίεση.

«Πιθανότατα να υπήρξε μια αστοχία»

Ερωτηθείς για τα αίτια του προβλήματος, ο υφυπουργός έκανε λόγο για πιθανή αστοχία κατά τη διαχείριση των εργασιών.

«Τώρα πιθανότατα να υπήρξε μια αστοχία. Εδώ υπήρξαν κάποιες συνθήκες οι οποίες δεν είχαν καταγραφεί», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το αν θα αναζητηθούν ευθύνες, σημείωσε ότι πρόκειται για ζητήματα που θα εξεταστούν, ενώ υπογράμμισε πως οι αποζημιώσεις για τις ζημιές θα καλυφθούν από τον ανάδοχο μέσω της ασφάλισης του έργου.

Για τις εργασίες αποκατάστασης, τόνισε ότι «ό,τι είναι να γίνει θα κάνει ο ανάδοχος», είτε πρόκειται για απλό σοβάτισμα είτε για άλλου είδους παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης όπου απαιτείται.

Η περίπτωση της Κυψέλης και η πορεία του έργου

Ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι ο ένας από τους δύο μετροπόντικες έχει ολοκληρώσει το έργο του και κινείται προς την περιοχή της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ύψος της Ριζάρη.

«Αυτό το συγκεκριμένο τμήμα έχει κάνει περίπου 3,7 χιλιόμετρα, δηλαδή ένα μεγάλο μήκος χωρίς να υπάρξουν προβλήματα και υπήρξαν προβλήματα στην Κυψέλη που είναι γεωλογικά επιβαρυμένη περιοχή», ανέφερε.

Όπως είπε, το γεωλογικό προφίλ της περιοχής ήταν καταγεγραμμένο, αλλά προέκυψε το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Σε ό,τι αφορά την παράδοση της Γραμμής 4, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2032, ο υφυπουργός δεν θέλησε να κάνει εκτίμηση για την επίπτωση που θα έχει η υπόθεση στην πορεία του έργου.

«Θα δούμε πώς θα μπορέσει ο ανάδοχος να απορροφήσει μεγάλο μέρος αυτής της καθυστέρησης με τη μεθοδολογία του. Αλλά δεν είναι το καίριο αυτή τη στιγμή. Αυτό το σημαντικό είναι η ασφάλεια των πολιτών», τόνισε.

«Δεν πρέπει να διασπείρουμε ανησυχία μεγαλύτερη από αυτήν που πραγματικά υπάρχει»

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο προσωρινής μετακίνησης κατοίκων σε ξενοδοχεία ή άλλες κατοικίες, ο κ. Ταχιάος εμφανίστηκε επιφυλακτικός, λέγοντας ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής τέτοια εικόνα.

«Δεν είναι θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ούτε έχουμε τέτοια εικόνα ότι πρέπει να γίνει», ανέφερε.

Και πρόσθεσε «Δεν πρέπει να διασπείρουμε ανησυχία μεγαλύτερη από αυτήν που πραγματικά υπάρχει».

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι οι κάτοικοι βιώνουν μια ιδιαίτερα δυσάρεστη κατάσταση, σημειώνοντας ότι «δεν είναι καθόλου ευχάριστο σε ένα σπίτι να μην ανοίγουν οι πόρτες ή να υπάρχει μέσα μία ρωγμή».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η ανησυχία πρέπει να έχει το μέτρο των πραγματικών γεγονότων» και επανέλαβε πως, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, «δεν φαίνεται να χρειάζεται να εγκαταλειφθεί οποιαδήποτε κατασκευή αυτή τη στιγμή».

Ταχιάος για Δούκα και Δήμο Αθηναίων

Στη συζήτηση μπήκε και η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας που έγινε χθες Τετάρτη (23/9) όπως έγραψε το enikos.gr, με τον Νίκο Ταχιάο να σχολιάζει την ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκρότησε ο Δήμος.

«Έχει βάλει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία δεν προσέθεσε κατά την άποψή μου τίποτα», ανέφερε, εξηγώντας ότι η ομάδα αξιοποίησε στοιχεία που είχε λάβει από την Ελληνικό Μετρό, μεταξύ άλλων για τις καθιζήσεις.

Ο υφυπουργός επιβεβαίωσε ότι ο Χάρης Δούκας θα λάμβανε τις εκθέσεις για τα 35 κτίρια. «Ναι, ναι, τις έχει. Δεν υπάρχει θέμα», είπε, ενώ σημείωσε ότι για τρία κτίρια έλειπαν ορισμένα στοιχεία από την έκθεση τρωτότητας, τα οποία, όπως ανέφερε, είχαν υποβληθεί από τον ανάδοχο.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση για προσωρινή μεταφορά κατοίκων που αισθάνονται ανασφάλεια σε ξενοδοχεία ή άλλες κατοικίες, ο κ. Ταχιάος δήλωσε ότι «δεν είναι θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να αντιμετωπιστεί», καθώς δεν υπάρχει, όπως είπε, εικόνα που να επιβάλλει μια τέτοια κίνηση.

«Νομίζω ότι δεν πρέπει να διασπείρουμε ανησυχία μεγαλύτερη από αυτήν που πραγματικά υπάρχει», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ανάγκη εκκένωσης των κτιρίων.

Η αντιπαράθεση με κάτοικο της περιοχής

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, σε ζωντανή σύνδεση από την Κυψέλη μίλησε κάτοικος της περιοχής, η οποία περιέγραψε την κατάσταση στο σπίτι της και ζήτησε, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα προσωρινής μετεγκατάστασης.

«Έχουμε φύγει πια από το επίπεδο των ρωγμών», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι έχουν παρουσιαστεί προβλήματα «με τις κολώνες του σπιτιού, με τα πατώματα» και ότι «η στατικότητα του κτιρίου έχει αυτή τη στιγμή προτεραιότητα και η ασφάλεια η δικιά μας».

Η ίδια δήλωσε ότι «δεν νιώθουμε καθόλου ασφαλείς» και ζήτησε «άμεσα μετεγκατάσταση» για όσους κατοίκους το επιθυμούν.

Θέτοντας ζήτημα για τις μετρήσεις και τα στοιχεία που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη των εργασιών, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στο κτίριο υπάρχουν δύο υπόγεια και υποστήριξε ότι δεν είχαν αποτυπωθεί σωστά τα χαρακτηριστικά της οικοδομής.

Η απάντηση Ταχιάου για το συγκεκριμένο κτίριο

Ο Νίκος Ταχιάος υποστήριξε ότι γνωρίζει τη συγκεκριμένη οικοδομή και ότι διαθέτει εικόνες από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από τη διέλευση του μετροπόντικα.

«Δεν θέλω να μπω σε αυτή την περίπτωση τώρα στον αέρα», ανέφερε, ενώ παραδέχθηκε ότι στην προηγούμενη απογραφή «δεν καταγράφηκαν ακριβώς τα χαρακτηριστικά της κατασκευής».

Όπως εξήγησε, «πιθανότατα δεν μπόρεσαν να μπουν όσοι έκαναν την απογραφή πριν την έναρξη της κατασκευής μέσα στο κτίριο, μέσα στα υπόγειά του».

Ο υφυπουργός υποστήριξε πάντως ότι το γεγονός αυτό δεν θα άλλαζε το βάθος της εκσκαφής ή τον σχεδιασμό των εργασιών, ενώ ανέφερε ότι οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι δυσμενέστερες για το συγκεκριμένο κτίριο.

«Όπως τους έχω πει τους ανθρώπους, το κτίριο αυτό ήταν επιβαρυμένο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «θα αποδοθεί πίσω σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν την οποία το είχαν πριν περάσει» ο μετροπόντικας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, τέλος, στη διάκριση ανάμεσα στο αν ένα κτίριο χαρακτηρίζεται συνολικά «ασφαλές» και στο αν υπάρχει άμεσος λόγος εκκένωσής του.

«Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλείς. Δεν είναι ασφαλείς. Είπα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκκένωσης συγκεκριμένου κτιρίου», ξεκαθάρισε.

Και συμπλήρωσε «Δεν ειπώθηκε ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια», εξηγώντας ότι πρόκειται για παλιές κατασκευές, των οποίων η συνολική ασφάλεια δεν μπορεί να κριθεί χωρίς να έχει εξεταστεί πλήρως η ιστορία και η κατάσταση κάθε κτιρίου.

Κλείνοντας, ο Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο προσωρινής μετεγκατάστασης κατοίκων, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν η Αττικό Μετρό είχε προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις και ακόμη και σε απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών όταν υπήρχαν προβλήματα.

«Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν», ανέφερε, για να προσθέσει ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, «δεν μοιάζει να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα κτίρια αυτά» που να επιβάλλει εκκένωση.