Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα για το αν υπήρξε εμπλοκή και 3ου προσώπου – Πρόσωπο-«κλειδί» η νοσηλεύτρια που ήταν στο δωμάτιο μαζί με τον τραγουδιστή

Φύλλο και φτερό κάνουν κάθε στοιχείο και μαρτυρία οι Αρχές που εξετάζουν την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο πλαίσιο της έρευνας διερευνάται και το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου, πέρα από τους δύο γιατρούς της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, που έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μια σειρά από κρίσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, αλλά και οι νέες καταθέσεις που αναμένεται να δοθούν ενώπιον του ανακριτή.

Εξετάζεται αν υπάρχει εμπλοκή και 3ου προσώπου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρχει ακόμη ένα πρόσωπο που συνδέεται με την υπόθεση.

Οι ερευνητές εξετάζουν διαφορετικά σενάρια σχετικά με τον πιθανό ρόλο του. Μεταξύ αυτών είναι το ενδεχόμενο να παρείχε συνδρομή στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, να συνέβαλε στην κάλυψή τους ή ακόμη και να απέκρυψε στοιχεία από την έρευνα.

Το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι Αρχές αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν την παρουσία και τον ρόλο τρίτου προσώπου.

Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι νέες καταθέσεις που αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα.

Νέος κύκλος καταθέσεων στον ανακριτή

Στο πλαίσιο της ανάκρισης αναμένεται να κληθούν εκ νέου πρόσωπα που είχαν καταθέσει και κατά το προανακριτικό στάδιο.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις νέων μαρτύρων, οι οποίοι προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα ανακριτικής διαδικασίας.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται εργαζόμενοι του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, οι οποίοι μπορούν να δώσουν στοιχεία για όσα συνέβησαν κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Οι καταθέσεις τους αναμένεται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων.

Πρόσωπο-«κλειδί» η νοσηλεύτρια που ήταν στο δωμάτιο μαζί με την τραγουδιστή – Η μαρτυρία της 53χρονης

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στη μαρτυρία μιας 53χρονης νοσηλεύτρια ουκρανικής καταγωγής, η οποία βρισκόταν στον χώρο όπου πραγματοποιείτο η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η εν λόγω εργαζόμενη δεν έχει κληθεί ακόμα για κατάθεση, και είναι η 5η υπάλληλος που ήταν στο ιατρείο την ημέρα που πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Σύμφωνα με το Livenews, η 53χρονη, που περιμένει κλήση από τον ανακριτή για να καταθέσει όσα γνωρίζει για την υπόθεση, πραγματοποιεί θεραπευτικά μασάζ στο ιατρείο και ήταν μέσα στο δωμάτιο θεραπείας με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είδε ένα τίναγμα του χεριού του τραγουδιστή και τότε ξεκίνησαν όλα.

«Δεν τον βλέπω καλά» είπε στην κατηγορούμενη γιατρό, η οποία της απάντησε: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Στην συνέχεια, η 56χρονη γιατρός μπροστά σε αυτή τη γυναίκα και σε άλλους – μετά τα alarm του μηχανήματος – έκανε δύο κλήσεις στον κατασκευαστή του απινιδωτή, που υπήρχε στο ιατρείο. Συγκεκριμένα περίπου στις 15:50 και ενώ ο Μαζωνάκης έχει υποστεί ανακοπή, η 56χρονη φώναξε τον σύζυγό της που ήταν στο δικό του το γραφείο και μαζί προσπάθησαν με έναν απινιδωτή να επαναφέρουν τον τραγουδιστή. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν γνώριζαν πώς να χρησιμοποιήσουν τον απινιδωτή. Τότε πήραν τηλέφωνο δύο φορές τον κατασκευαστή του μηχανήματος για να τον ρωτήσουν πώς να τον… χρησιμοποιήσουν.

Στο μικροσκόπιο οι τηλεφωνικές επικοινωνίες

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Οι Αρχές θα εξετάσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινωνούσαν πριν και μετά τα κρίσιμα γεγονότα.

Μέσα από την ανάλυση των τηλεφωνικών δεδομένων επιχειρείται να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ εμπλεκομένων προσώπων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση ή να αποκαλύψουν τον ρόλο άλλων προσώπων.

Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν μαζί με τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα υπόλοιπα δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές.

Κρίσιμες οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου.

Τα εργαστηριακά ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Οι εξετάσεις θα συνεκτιμηθούν με τα ιατρικά δεδομένα, τις μαρτυρίες και τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, ώστε να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η οικογένειά του θα ζητήσει ξεχωριστές τοξικολογικές εξετάσεις

Την ίδια ώρα, η διενέργεια ανεξάρτητων τοξικολογικών εξετάσεων αποτελεί μία από τις επόμενες κινήσεις που σχεδιάζει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να λάβει απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ANT1, μέσω του δικηγόρου της, η οικογένεια προτίθεται να ζητήσει μέρος από το δείγμα αίματος που έχει διατηρηθεί, προκειμένου να το παραδώσει στον τεχνικό της σύμβουλο, τον γενετιστή Γιώργο Φιτσιάλο, για τη διενέργεια τοξικολογικού ελέγχου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ταχύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς η ολοκλήρωση των επίσημων ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων ενδέχεται να απαιτήσει αρκετούς μήνες.

Η οικογένεια θεωρεί πιθανό να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή αναισθητικά ή υπνωτικά φάρμακα, ενδεχομένως παρουσία εργαζομένων του ιατρείου. Ζητούμενο αποτελεί, επίσης, να διαπιστωθεί εάν χορηγήθηκε κάποιο αντίδοτο.

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Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, τόνισε: «Επειδή πληροφορήθηκα ότι ίσως διαρκέσει πάρα πολύ καιρό, η οικογένεια θέλησε να κάνουμε με δικό μας τεχνικό σύμβουλο τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να έχουμε νωρίτερα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν και από τον αρμόδιο φορέα. Εμείς επικουρικά θα κάνουμε αυτή την εξέταση με δικό μας τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να συντομεύσουμε τον χρόνο.».

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Η σύμβαση συνεργασίας υπνοθεραπευτή και προφυλακισμένων γιατρών

Ταυτόχρονα, ο ANT1 έφερε στο φως και την σύμβαση συνεργασίας έναντι αμοιβής, που είχαν συνάψει ο υπνοθεραπευτής και οι δύο προφυλακισμένοι ιατροί.

Σε τέσσερις σελίδες της «Σύμβασης Διεπιστημονικής Συνεργασίας» ξεδιπλώνονται οι όροι της επαγγελματικής τους σχέσης, το αντικείμενο της συνεργασίας, οι υπηρεσίες που αναλάμβανε να παρέχει και οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών. Στο πρώτο κιόλας άρθρο, Ο υπνοθεραπευτής αναφέρεται στη σύμβαση ως «Συνεργάτης Σύμβουλος».

«Ο Συνεργάτης Σύμβουλος τιμολογεί αποκλειστικά τους Ιατρούς για τις υπηρεσίες που παρέχει στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας. Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 40 ευρώ ανά θεραπευόμενο και δύναται να αναπροσαρμόζεται».

Η ίδια σύμβαση βάζει σαφή διαχωριστική γραμμή ως προς την ευθύνη και τα όρια του ρόλου του υπνοθεραπευτή.

Η επιστημονική ευθύνη για τη συνολική θεραπευτική αγωγή των ασθενών ανήκει αποκλειστικά στους Ιατρούς. Ο Συνεργάτης Σύμβουλος παρέχει τις υπηρεσίες του στο ειδικό γνωστικό του αντικείμενο και εντός των ορίων που ορίζει ο επαγγελματικός του τίτλος.

Εξω από τις σελίδες της σύμβασης, τα όρια του “ειδικού γνωστικού αντικειμένου” φαίνεται να διευρύνονται εντυπωσιακά για τον υπνοθεραπευτή. Οδοντιατρική, μαιευτική, αναισθησία, ψυχικές διαταραχές, ακόμη και καρκίνος. Σχεδόν για κάθε πρόβλημα και μία εφαρμογή της ύπνωσης. Ένα εντυπωσιακά μεγάλο «μενού» εναλλακτικών θεραπειών. Πρόσχημα: η υπνοθεραπεία.

Το πρώτο μήνυμα του Μαζωνάκη στην κατηγορούμενη γιατρό πριν από την πλασμαφαίρεση

Το μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην κατηγορούμενη γιατρό, μία ημέρα πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της στο Κολωνάκι, έφερε στο φως η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις». Ο τραγουδιστής ζητούσε να μάθει σε τι ακριβώς αφορούσε η θεραπεία για την οποία του είχε ζητηθεί να καταβάλει από 3.000 έως 6.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εκπομπή, ο καλλιτέχνης είχε συναντηθεί με τον υπνοθεραπευτή τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Το επόμενο πρωί έστειλε γραπτό μήνυμα στην 56χρονη γιατρό, ρωτώντας: «Τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3-6.000 ευρώ;».

Το μήνυμα αποκαλύπτει το ύψος του ποσού που είχε ζητηθεί για τις θεραπείες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ παράλληλα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ενημέρωση που είχε λάβει ο τραγουδιστής για τη διαδικασία στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί.

Η συνομιλία της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή

Μετά την επικοινωνία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε μήνυμα στον υπνοθεραπευτή, ενημερώνοντάς τον ότι ο τραγουδιστής «δεν θέλει να έρθει για πλασμαφαίρεση».

Εκείνος της απάντησε: «Θα τον πείσω εγώ αύριο».

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία. Την επόμενη ημέρα επέστρεψε για την πλασμαφαίρεση, η οποία, απέβη μοιραία για τη ζωή του.