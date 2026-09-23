Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρώτο μήνυμά του στην κατηγορούμενη γιατρό πριν από την πλασμαφαίρεση

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Κοινωνία

Γιώργος Μαζωνάκης - Ιατρείο στο Κολωνάκι, Οδός Καρνεάδου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αποκαλύφθηκε το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη στην κατηγορούμενη γιατρό, μία ημέρα πριν την πλασμαφαίρεση, όπου ρωτούσε: «Τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3-6.000 ευρώ;».
  • Μετά την επικοινωνία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε μήνυμα στον υπνοθεραπευτή, ενημερώνοντάς τον ότι ο τραγουδιστής «δεν θέλει να έρθει για πλασμαφαίρεση». Εκείνος της απάντησε: «Θα τον πείσω εγώ αύριο».
  • Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το ιατρείο, όπου υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία, και την επόμενη ημέρα επέστρεψε για την πλασμαφαίρεση, η οποία απέβη μοιραία για τη ζωή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην κατηγορούμενη γιατρό, μία ημέρα πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της στο Κολωνάκι, έφερε στο φως η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις». Ο τραγουδιστής ζητούσε να μάθει σε τι ακριβώς αφορούσε η θεραπεία για την οποία του είχε ζητηθεί να καταβάλει από 3.000 έως 6.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εκπομπή, ο καλλιτέχνης είχε συναντηθεί με τον υπνοθεραπευτή τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Το επόμενο πρωί έστειλε γραπτό μήνυμα στην 56χρονη γιατρό, ρωτώντας: «Τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3-6.000 ευρώ;».

Το μήνυμα αποκαλύπτει το ύψος του ποσού που είχε ζητηθεί για τις θεραπείες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ παράλληλα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ενημέρωση που είχε λάβει ο τραγουδιστής για τη διαδικασία στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί.

Η συνομιλία της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή

Μετά την επικοινωνία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε μήνυμα στον υπνοθεραπευτή, ενημερώνοντάς τον ότι ο τραγουδιστής «δεν θέλει να έρθει για πλασμαφαίρεση».

Εκείνος της απάντησε: «Θα τον πείσω εγώ αύριο».

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία. Την επόμενη ημέρα επέστρεψε για την πλασμαφαίρεση, η οποία, απέβη μοιραία για τη ζωή του.

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