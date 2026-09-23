Νίκαια: Έληξε το θρίλερ με τον άνδρα που κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του

Το θρίλερ στη Νίκαια, όπου ένας 48χρονος άνδρας κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους, έληξε αισίως με την επέμβαση της ΕΚΑΜ και τη σύλληψη του δράστη. Η γυναίκα απελευθερώθηκε, ενώ η αστυνομία διενεργεί έρευνα στο διαμέρισμα για οπλισμό και ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με τον άνδρα που κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του στη Νίκαια.
  • Μετά από επιχείρηση της ΕΚΑΜ, ο 48χρονος άνδρας συνελήφθη και η γυναίκα απελευθερώθηκε.
  • Ο συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης μετά από έντονο καβγά. Ο δράστης φέρεται να είναι Ουκρανός με ιστορικό ψυχικής υγείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με τον άνδρα, που κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, στη Νίκαια.

Συναγερμός στη Νίκαια: Άνδρας κρατάει όμηρο τη γυναίκα του, στο σπίτι τους – Δηλώνει ότι είναι οπλισμένος

Αστυνομικοί της ΕΚΑΜ μπήκαν στο διαμέρισμα του ζευγαριού, ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 48χρονο άνδρα, ο οποίος δήλωνε ότι είναι οπλισμένος, και ταυτόχρονα ελευθέρωσαν τη γυναίκα.

Αυτή την ώρα οι αστυνομικοί κάνουν έρευνα εντός του διαμερίσματος, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν όντως υπήρχε οπλισμός.

Ο συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9), ύστερα από έντονο καβγά που είχε το ζευγάρι στο σπίτι όπου διαμένουν, στο ισόγειο πολυκατοικίας της περιοχής. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε με τη βία τη γυναίκα, μέσα στο διαμέρισμα, και δεν την άφηνε να εξέλθει.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που απέκλεισαν την περιοχή, όπως και ειδικός διαπραγματευτής για να πείσει τον δράστη να παραδοθεί στις αρχές.

Με προβλήματα ψυχικής υγείας ο δράστης

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης είναι Ουκρανός και έχει ιστορικό με προβλήματα ψυχικής υγείας. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι και η γυναίκα φέρεται να έχει ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης.

Λόγω του επεισοδίου και της επιχείρησης της αστυνομίας είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σοφοκλέους.

 

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