Νίκαια: Έληξε το θρίλερ με τον άνδρα που κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του

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Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με τον άνδρα, που κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, στη Νίκαια.

Αστυνομικοί της ΕΚΑΜ μπήκαν στο διαμέρισμα του ζευγαριού, ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 48χρονο άνδρα, ο οποίος δήλωνε ότι είναι οπλισμένος, και ταυτόχρονα ελευθέρωσαν τη γυναίκα.

Αυτή την ώρα οι αστυνομικοί κάνουν έρευνα εντός του διαμερίσματος, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν όντως υπήρχε οπλισμός.

Ο συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9), ύστερα από έντονο καβγά που είχε το ζευγάρι στο σπίτι όπου διαμένουν, στο ισόγειο πολυκατοικίας της περιοχής. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε με τη βία τη γυναίκα, μέσα στο διαμέρισμα, και δεν την άφηνε να εξέλθει.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που απέκλεισαν την περιοχή, όπως και ειδικός διαπραγματευτής για να πείσει τον δράστη να παραδοθεί στις αρχές.

Με προβλήματα ψυχικής υγείας ο δράστης

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης είναι Ουκρανός και έχει ιστορικό με προβλήματα ψυχικής υγείας. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι και η γυναίκα φέρεται να έχει ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης.

Λόγω του επεισοδίου και της επιχείρησης της αστυνομίας είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σοφοκλέους.