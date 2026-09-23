Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Είχα συνδυασμένο τον χορό με τη μητέρα μου – Βίωσα δύο απώλειες μαζί»

Την Χριστίνα Χειλά Φαμέλη υποδέχτηκε η Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, στο «Χαμογέλα και Πάλι!». Η γνωστή ηθοποιός, την οποία φέτος το τηλεοπτικό κοινό απολαμβάνει στη νέα σειρά «Κάμπινγκ», μίλησε για την περίοδο που σταμάτησε τον χορό, εξηγώντας πως τότε μόλις είχε φύγει από τη ζωή η μητέρα της.

Η καλλιτέχνις δήλωσε πως η μητέρα της ήταν πολύ μεγάλο στήριγμα για να ασχοληθεί με τον χορό και το είχε «συνδυασμένο πολύ μαζί της».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη εξομολογήθηκε πως: «Αν μπορούσα να πάω πίσω, δεν θα άφηνα ποτέ τον χορό. Είναι κάτι που με έχει πληγώσει πολύ».

«Εγώ τότε “έχασα” τη μαμά μου. Ήμουν πολύ μικρή και ήταν πολύ μεγάλο στήριγμα για το μπαλέτο, που είναι ένας φοβερά δύσκολος δρόμος ο χορός. Εκεί κάπως δεν μπορούσα να το συνεχίσω», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η ηθοποιός είπε πως: «Το είχα συνδυασμένο πολύ μαζί της. Με έναν τρόπο βίωσα έτσι και δύο απώλειες. Νομίζω ότι το θέατρο και η υποκριτική τέχνη κάπως με θεραπεύουν με έναν τρόπο».