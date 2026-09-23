Χρήστος Μενιδιάτης: «Είχα πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι, ως παθολόγο μου τον είχαν συστήσει»

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, μίλησε για τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη, περιγράφοντάς τον ως «γλυκύτατο, δοτικό». 

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Χρήστος Μενιδιάτης
Φωτογραφία: Instagram/christos_menidiatis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χρήστος Μενιδιάτης αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε επισκεφτεί το ιατρείο στο Κολωνάκι, εξηγώντας τον λόγο.
  • Ο τραγουδιστής μίλησε για τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη, δηλώνοντας ότι «ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχει συγκλονίσει μόνο τον καλλιτεχνικό κόσμο, όλο τον κόσμο συγκλόνισε».
  • Αναφερόμενος στον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε ότι: «Είχαμε μιλήσει, πραγματικά όλα αυτά που ακούστηκαν, δεν ήταν τίποτα ψέμα. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος, δοτικός».

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Ο Χρήστος Μενιδιάτης σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε επισκεφτεί το ιατρείο στο Κολωνάκι, σημειώνοντας πως ήταν «για λόγους που δεν είχαν καμία σχέση, ως παθολόγο μου τον είχαν συστήσει». Ακόμα, μίλησε για τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι ήταν «ένας άνθρωπος γλυκύτατος, δοτικός».

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Σε ερώτηση που δέχτηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Χρήστος Μενιδιάτης είπε πως: «Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχει συγκλονίσει μόνο τον καλλιτεχνικό κόσμο, όλο τον κόσμο συγκλόνισε.

Είχαμε μιλήσει, πραγματικά όλα αυτά που ακούστηκαν, δεν ήταν τίποτα ψέμα. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος, δοτικός. Χωρίς να το ξέρει, ίσως είναι η αιτία και η αφορμή το δικό του “αντίο” να γίνει η αρχή για κάτι πολύ καλό, για να σωθεί κόσμος».

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Αμέσως μετά, ο επιτυχημένος ερμηνευτής έκανε γνωστό ότι: «Συγκεκριμένα είχα πάει και σε αυτόν τον κύριο. Είχα βρεθεί σε αυτό το ιατρείο, για λόγους που δεν είχαν καμία σχέση, ως παθολόγο μου τον είχαν συστήσει.

Είχα κάποιο θέμα, το οποίο δεν ήταν τίποτα τελικά. Μάλιστα ένας γνωστός μου, μου έκλεισε το ραντεβού. Πήγα εκεί, μου έκανε μια εξέταση, δεν πήγα ξανά, αυτό ήταν όλο».

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