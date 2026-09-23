Πρόκληση του τουρκικού ΥΠΕΞ για Τριπολιτσά: Μιλά για «συστηματικές σφαγές» – Διαμαρτυρία κοντά στο ελληνικό προξενείο στη Σμύρνη

Με ιδιαίτερα αιχμηρή φρασεολογία για τα γεγονότα της Τριπολιτσάς, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επανέφερε στο προσκήνιο μία από τις πιο ευαίσθητες σελίδες της Επανάστασης του 1821, υποστηρίζοντας ότι ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της Πελοποννήσου υπέστη «συστηματικές σφαγές».

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο φορτισμένο στη Σμύρνη, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τουρκικές σημαίες και πανό στην πλατεία Γκιουντογντού, ακριβώς απέναντι από το ελληνικό προξενείο, ενώ ακολούθησαν συγκέντρωση έξω από το προξενείο και συνέδριο για τα γεγονότα του Μοριά.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Hibya, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται συνολικά στην περίοδο 1821-1830 και παρουσιάζει τα γεγονότα μέσα από το πρίσμα των απωλειών του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου.

Παράλληλα, το υπουργείο υποστήριξε ότι την ίδια περίοδο σημειώθηκαν καταστροφές και φθορές σε χώρους λατρείας, μεντρεσέδες, νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το δημοσίευμα του TRT Haber

Το τουρκικό δίκτυο TRT Haber δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Η ελληνική σφαγή ξεχάστηκε από τον κόσμο», συνοδεύοντας το με ένα βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το δημοσίευμα αναφέρει: «Στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, στην Τρίπολη, ελληνικές συμμορίες διέπραξαν μια από τις πιο αιματηρές σφαγές αμάχων στην ιστορία εναντίον ανυπεράσπιστων Τούρκων. Ενεργώντας υπό το πρόσχημα της επανάστασης, οι ελληνικές συμμορίες πραγματοποίησαν βάναυσες επιδρομές στην Τρίπολη για μέρες. Με νοοτροπία εισβολής, έσφαξαν χιλιάδες Τούρκους, ανεξάρτητα από το αν ήταν γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι ή βρέφη.

Ιστορικά έγγραφα και εκθέσεις διεθνών παρατηρητών έχουν επανειλημμένα αποκαλύψει τις θηριωδίες που διέπραξαν οι Έλληνες εναντίον των Τούρκων. Οι τραγικές συνέπειες που άφησαν πίσω τους οι εισβάλλουσες ελληνικές δυνάμεις και οι ένοπλες ομάδες που ενεργούσαν σύμφωνα με τη Μεγάλη Ιδέα έχουν καταγραφεί στην ιστορία ως μια ανθρωπιστική τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκους.

Η ελληνική επανάσταση που ξέσπασε στην Πελοπόννησο το 1821 μετατράπηκε σε μια άθλια σφαγή Τούρκων, μεταμφιεσμένη σε αγώνα για ανεξαρτησία. Σε μια προσπάθεια να εξαλειφθεί η τουρκική παρουσία στην περιοχή, 40.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων, σφαγιάστηκαν».

Το βίντεο της Τεχνητής Νοημοσύνης:

Dünyaya unutturulan ‘Yunan’ katliamı: Tripoliçe 23 Eylül 1821’de işgalci Yunan çeteleri, Mora Yarımadası’ndaki Tripoliçe’de kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce Türk’ü vahşice katletti. Şehir ateşe verildi, katliam ‘özgürlük’ mücadelesi denilerek meşrulaştırıldı…… pic.twitter.com/yE8AT7TXsC — TRT HABER (@trthaber) September 23, 2026

Τουρκικές σημαίες και πανό απέναντι από το ελληνικό προξενείο στη Σμύρνη

Την ίδια στιγμή, εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Σμύρνη, με επίκεντρο την πλατεία Γκιουντογντού στο Αλσαντζάκ, απέναντι από το ελληνικό προξενείο.

Σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα Ege Telgraf, την εκδήλωση διοργάνωσαν η Συνομοσπονδία Τούρκων Βαλκανίων και Ρούμελης μαζί με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Σμύρνης. Οι συμμετέχοντες κρατούσαν τουρκικές σημαίες, ενώ αναρτήθηκε πανό με το σύνθημα «Δεν ξεχάσαμε τη σφαγή στον Μοριά, δεν θα ξεχάσουμε, δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί».

Τη σχετική ανακοίνωση διάβασε ο Μουμίν Ντουρμούς, πρόεδρος του παραρτήματος Σμύρνης της Ένωσης Αλληλεγγύης Τούρκων Δυτικής Θράκης.

Μετά την εκδήλωση στην πλατεία, σύμφωνα με το ίδιο τουρκικό μέσο, ακολούθησε δήλωση μπροστά από το ελληνικό προξενείο. Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Μουμίν Ντουρμούς, ο αντιπρόεδρος της Συνομοσπονδίας Τούρκων Βαλκανίων και Ρούμελης Μπιρόλ Οζκαρντές, ο πρόεδρος της Ένωσης Κρητών του Εσρέφπασα Αλί Πεϊνιρτζί και ο πρόεδρος της Ένωσης Κοσόβου και Σαντζακίου Ομέρ Οκ.

Βίντεο, που κυκλοφορεί ευρέως στο τουρκικό X, παρουσιάζει χάρτη του Μοριά και αναφέρεται στα γεγονότα της Τριπολιτσάς, υποστηρίζοντας ότι «η σφαγή έληξε μόνο όταν δεν είχε απομείνει κανένας άλλος Τούρκος να σκοτωθεί». Πηγή: X

“Mora’daki soykırım ancak öldürecek başka Türk kalmadığında sona erdi.” Yunanlar tarafından Türklere yönelik gerçekleştirilen Tripoliçe Katliamı – 23 Eylül 1821. https://t.co/wO6vn0xysh — Dünya Savaşları (@dunyasavaslarii) September 22, 2026

Παρών και αντιπρόεδρος του Zafer Partisi

Σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα Haber Gündemim, στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης ο Οζτζάν Πεχλιβάνογλου, αντιπρόεδρος του εθνικιστικού κόμματος Zafer Partisi, αρμόδιος για τις σχέσεις με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Πεχλιβάνογλου έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συγκέντρωσης, ενώ το ίδιο μέσο αναφέρει ότι οι διοργανωτές έδωσαν έμφαση στη διατήρηση της «ιστορικής μνήμης» γύρω από τα γεγονότα του 1821.

Το Haber Gündemim αναφέρει ακόμη ότι στα πανό των συγκεντρωμένων περιλαμβανόταν ο ισχυρισμός πως 40.000 Τούρκοι έχασαν τη ζωή τους στα γεγονότα του Μοριά. Ο συγκεκριμένος αριθμός παρουσιάστηκε από τους διοργανωτές της εκδήλωσης.

Συνέδριο μετά την εκδήλωση

Σύμφωνα με το Ege Telgraf, μετά τη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε συνέδριο στο Πολιτιστικό Κέντρο Türkan Saylan, με ομιλητές τον καθηγητή Μουσταφά Καϊμακτσί, τον αναπληρωτή καθηγητή Μπεϊτζάν Χοτζάογλου και τον Οζέρ Χατίπ.

Ο Καϊμακτσί, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Πολιτισμού και Αλληλεγγύης Τούρκων Ρόδου, Κω και Δωδεκανήσων, διατύπωσε σειρά ισχυρισμών για τα γεγονότα του 1821 και για την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ότι περίπου 40.000 Τούρκοι σκοτώθηκαν στην Τριπολιτσά και ότι ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Πελοποννήσου εξαλείφθηκε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Πρόκειται για ισχυρισμούς που αποδίδονται στον ίδιο από το τουρκικό δημοσίευμα.

Ο ίδιος πρότεινε επίσης να ανεγερθεί στη Σμύρνη μνημείο για όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, υπέστησαν οι Τούρκοι στον Μοριά, την Κρήτη και την Ανατολία.

Οι σημερινές εκδηλώσεις στη Σμύρνη και η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών επαναφέρουν έτσι την Τριπολιτσά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Τουρκία, με την Άγκυρα και τουρκικές οργανώσεις να προβάλλουν τη δική τους ιστορική ανάγνωση των γεγονότων του 1821.